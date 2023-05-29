  • Alwasat News
Atwasat

فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 10:27 صباحا
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
ملصق فيلم «ذي ليتل مرميد» (The Little Mermaid) من استوديوهات «ديزني». (الإنترنت)
alwasat radio

تصدر فيلم «ذي ليتل مرميد» (The Little Mermaid) من استوديوهات «ديزني» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، مستفيدا من عطلة «يوم الذكرى» التي تصادف الاثنين في الولايات المتحدة، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم 117.5 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، فيما حصد 68 مليون دولار عالميا، وفق «إكزبيتر ريليشنز».

ويستند الفيلم إلى قصة الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعود إلى العام 1989 وتدور أحداثها في محيط جزيرة خيالية في منطقة البحر الكاريبي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ويتناول العمل قصة حورية البحر آرييل (18 عاما) وتؤدي دورها هالي بيلي وهي أصغر بنات الملك تريتون (خافيير باردم) السبع الذي يحكم البحار من مملكته الموجودة تحت الماء.

وبما أن آرييل فضولية وتبدي إعجابا مستمرا بالعالم البشري، تعقد اتفاقا مع خالتها ساحرة البحر أورسولا ميليسا مكارثي لاكتشاف الحياة على الأرض.

- «غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

وأشار المحلل في شركة «فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد ا. غروس إلى أن «ديزني تجعل منذ عقود تجسيد قصص الرسوم المتحركة في أفلام مع ممثلين فعليين ظاهرة كبيرة».

لكنه لفت إلى أن نتائج «ذي ليتل مرميد» في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها أتت أسوأ مما حققه «ذي لاين كينغ» في العام 2019 (191.8 مليون دولار) و«بيوتي أند ذي بيست» في العام 2017 (174.8 مليون دولار).

وحل في المركز الثاني فيلم «فاست إكس» (Fast-X) مع عائدات بلغت 29.5 مليون دولار، وهو مبلغ أقل من نصف ما حققه فيلم «فاست اند فوريوس» خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة والتي كانت الأولى له.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» (Guardians of the Galaxy Vol. 3) الذي وصلت عائداته إلى 25,3 مليون دولار، فيما حل رابعا فيلم «ذي سوبر ماريو براذرز موفي» (The Super Mario Bros. Movie) مع تحقيقه 7.7 ملايين دولار.

وحصد فيلم «ذي ماشين» (The Machine) من استوديوهات «سوني» 5.8 ملايين دولار، ليحل بذلك في المرتبة الخامسة.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6- «أباوت ماي فاذر» مع 5.3 ملايين دولار.
7- «قندهار» مع 3 ملايين دولار.
8- «يو هرت ماي فيلينغز» مع 1.8 مليون دولار.
9- «إيفل ديد رايز» مع 1.2 مليون دولار.
10- «بوك كْلُب: ذي نكست تشابتر» مع 1.2 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد الجوع

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد ...
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية

أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول وحكومات

إردوغان يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.. ورسائل تهنئة من رؤساء دول ...
جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته

جائزة موناكو الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأول ويعزز صدارته
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله

بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان

القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في ...
عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين

عضو فرقة «بينك فلويد» يهاجم منتقديه بعد فتح تحقيق بشأن حفلة مثيرة للجدل في برلين
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي

شاهد: بصمة ميسي في التتويج الرسمي لسان جيرمان باللقب الحادي عشر القياسي
تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»

تبرئة 12 شخصا بعد أربعة قرون على إدانتهم بتهمة «السحر»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام

مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

بعد دقائق من التتويج بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
مصر تعلن اكتشاف ورشتي تحنيط تعودان لأكثر من ألفي عام
«ترييه» ثالث مخرجة تفوز بـ«السعفة الذهبية».. رسالة غضب سياسية من منصة مهرجان «كان»
«ترييه» ثالث مخرجة تفوز بـ«السعفة الذهبية».. رسالة غضب سياسية من ...
بعيدًا عن «كان».. بوليوود تكرم نجومها في أبوظبي
بعيدًا عن «كان».. بوليوود تكرم نجومها في أبوظبي
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa ......
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل ......
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة...
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم......
المزيد
مغني الروك جون فوغرتي يحيي حفلة في فرنسا بعد غياب 15 سنة
مغني الروك جون فوغرتي يحيي حفلة في فرنسا بعد غياب 15 سنة...
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية...
هل يمكن التحاور في زمن الحرب؟ معضلة مطروحة على كتّاب أوكرانيين وروس
هل يمكن التحاور في زمن الحرب؟ معضلة مطروحة على كتّاب ......
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة تمول 8 أفلام معروضة في المهرجان
القوة الناعمة السعودية تتجلى سينمائيا في «كان».. المملكة ......
بعيدًا عن «كان».. بوليوود تكرم نجومها في أبوظبي
بعيدًا عن «كان».. بوليوود تكرم نجومها في أبوظبي...
المزيد