  • Alwasat News
Atwasat

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة

محمد عقيلة العمامي السبت 27 مايو 2023, 09:35 مساء
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
الفنان التشكيلي التونسي الكبير الحبيب بوعبانة
alwasat radio

أثناء بحثى لإعداد ملخص أقدّم به الفنان التشكيلي التونسي الراحل الحبيب بوعبانة، توقفت عند عنوان كتبه الكاتب رمزي العياري في موقع «الترا تونس»، يصف هذا الفنان الكبير بـ«المآتر»، ولأنني لا أعرف معني الكلمة، بحثت ووجدت أنها تعني باختصار شديد: الأم المرضعة، ويضيف تفسير ثانٍ باللاتينة أن (Alma Mater) تشير إلى مدرسة أو جامعة أو الكلية التي يكون قد ارتادها المرء في سنوات تكوينه الأولى. أو نال فيها شهادة أو دكتوراه أو شهاداته كافّة.

فرشاه حُبلى دائمًا بالضوء وعتوّ الألوان وعفوية الأطفال
يؤكد المقال أن «المآتر» الحبيب بوعبانة يُعد فرشاة على حدة، بمعنى أنها متفردة، ويضيف ببلاغة «أنها حُبلى دائمًا بالضوء وعتوّ الألوان وعفوية الأطفال والعواطف الإنسانية الخالدة. إنها خلطة عجيبة يبدو أنها دفعت باللوحة التونسية إلى مدارات جديدة لم تعهدها من قبل..».

كان أعظم من الحياة
أعترف أن ذلك ما شدّني إلى لوحاته، ناهيك عن تلك المسحة الحزينة في ملامحه التي تشي بمعاناة فنان مُرهف، كثيرًا ما أحسست بها في ملامح عدد من أصدقائي التشكيليين. غير أن كاتب المقال يضيف تصديرًا اقتبسه من رواية (حدّث أبو هريرة) للأديب محمود المسعدي، يقول: «.. رحم الله أبا هريرة، كان أعظم من الحياة!

الإبداع الحقيقي باقٍ
ولعلني فهمتها بمعنى، أن الاقتباس إشارة إلى أن الإبداع الحقيقي باقٍ وحياة المأخوذين به فانية. والحقيقة أنني أحسست أن الفنان الراحل الحبيب بوعبانة مثلما كتب الأستاذ رمزي العياري، من الرسامين التونسيين القلائل الذين يشبهون أعمالهم إلى حد بعيد «فرشاته حُبلى بالضوء، الألوان وعفوية الأطفال..».

كتب للمسرح وألف الأشعار ونشر بالصحف والمجلات
الفنان الحبيب بوعبانة درس بمدرسة الفنون الجميلة بتونس بداية سنة 1954 وهي في أوج عطائها ونضجها وإشعاعها وتميزها، كان حينها يبلغ من العمر 12 سنة، فهو من مواليد تونس العاصمة يوم 17 مارس 1942، وتُوفي يوم 23 مارس 2003. بدأ مشواره الفني منذ سنة 1968، وبعد تسعة أعوام أقام بباريس. وأقام أول معرض له في السنة نفسها بقاعة يحي بتونس، وكرر التجربة بالقاعة نفسها عام 1979، أما عام 1983 أقام معرضه برواق (ارتسام) بالعاصمة التونسية. وبالإضافة إلى ذلك شارك في العديد من المعارض التي انتظمت بتونس وخارجها. كتب للمسرح وألف الأشعار ونشر بالصحف والمجلات، ويظل زمن الثمانينات هو الفترة الأخصب له، إذ أقام ثلاثة معارض شخصية خلال سنة 1983 بقاعة ارتسام، وسنة 1985 برواق التصوير، وسنة 1988 برواق وشيم، كما شارك في عدد من المعارض الجماعية العديدة.

(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة الـ11 تواليا

(فيديو) بهدف موسيالا في الوقت القاتل.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة ...
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة

«بوابة الوسط» تستعرض «دورينا» بعد تأهل 5 أندية للسداسي وتفاصيل الجولة الجديدة
نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

نهاية حملة مريرة في تركيا قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح

الجيش السوداني يدعو «كل القادرين» إلى التسلح
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو

نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات ...
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها

«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحيل نجمة موسيقى «الروك أند رول» تينا ترنر عن 83 عاما
رحيل نجمة موسيقى «الروك أند رول» تينا ترنر عن 83 عاما
فيلم «آيات أرضية» يبرز الوجه العبثي للنظام الإيراني من خلال يوميات المواطنين
فيلم «آيات أرضية» يبرز الوجه العبثي للنظام الإيراني من خلال ...
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks ...
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
مهرجان «كان» السينمائي ينهي دورته الـ76 وسط منافسة حادة على «السعفة الذهبية»
مهرجان «كان» السينمائي ينهي دورته الـ76 وسط منافسة حادة على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل ......
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة...
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa ......
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم......
المزيد
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان «كان»
المخرجة الفرنسية جوستين ترييه تحصد السعفة الذهبية بمهرجان ......
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة
(المآتر ) التشكيلي الحبيب بوعبانة...
وزيرة الثقافة تبحث مع «إيسيسكو» بناء قدرات العاملين في التراث
وزيرة الثقافة تبحث مع «إيسيسكو» بناء قدرات العاملين في ......
مهرجان «كان» السينمائي ينهي دورته الـ76 وسط منافسة حادة على «السعفة الذهبية»
مهرجان «كان» السينمائي ينهي دورته الـ76 وسط منافسة حادة على ......
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد ......
المزيد