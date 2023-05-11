أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

القاهرة - بوابة الوسط

في مقهى شعبي في وسط دمشق، تعلو قهقهة مع كل نكتة تطال تقنين الكهرباء أو شح المحروقات أو تداعي قطاعات منتجة، يرويها أعضاء أول فريق كوميديا ارتجالية في سوريا، حيث لا محرمات إلا السياسة والدين.

يفتتح شريف حمصي العرض الأسبوعي بالحديث عن ميزات العريس في سورية، التي باتت تتخطى صفاته الحسنة لتطال مخزونه من محروقات وألواح طاقة، حسب وكالة «فرانس برس».

تسيل دموع بعض الحاضرين من فرط الضحك حين يروي كيف يسوق لنفسه أمام فتاة أعجبته، «تزوجيني فمستقبلي مضمون، عندي مئتا ليتر من البنزين وطاقة شمسية لتوليد الكهرباء وثلاث قوارير غاز».

ويقول شريف (31 عاما) للوكالة الفرنسية «الوضع في البلاد هستيري، ونواجهه بالضحك الهستيري (...) في بلد مليء بالمشاكل والكآبة»، مضيفا «الجميع هنا متفقون على رغبتهم العارمة بالضحك، ونسيان مشكلات يعجزون عن حلها ولا يملكون حيالها سوى الضحك».

تأسيس الفريق

قبل أربعة أشهر، أسس شريف وأصدقاؤه فريق الكوميديا الارتجالية الأول في سوريا، وأطلقوا عليه تسمية «ستيريا» ليدمجوا بين كلمتي سورية وهستيريا، ويضم 35 عضوا بينهم فتاة.

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قبل كل عرض، يجتمع الفريق في منزل أحد أعضائه لتحضير مضمون العرض، ويقف أحدهم أمام رفاقه ويقول لهم «فكرت كثيرا ووجدت أن أكثر ما أعرف أنه مضحك في حياتي هو حياتي»، وينصحه رفاقه بأن يفتح قلبه ويخبرهم عن صبية أحبها، وما أن يبدأ حتى يدونوا ملاحظاتهم ويقترحوا عليه تعديلات.

يتناوب أعضاء الفريق على تقديم عروض أسبوعية داخل مقهى «ديز» ذي الأضواء الخافتة، يحضرها عشرات الرواد الذين لا يكلون من الضحك، ويقول ملكي ماردنيلي (28 عاما) «نستقي نكاتنا من حياتنا اليومية المفعمة بالمعاناة، ونتشاركها مع أشخاص عاشوا خلال 12 عاما أنواع المصائب كافة».

دعابات تحاكي وضع سورية

لا يهدأ الحاضرون حين يظهر ملكي أمامهم ويردد على مسامعهم دعابات باللهجة المحكية على غرار «نحن بسوريا مكملين حياتنا كنوع من الفضول مو أكتر، يعني بس حابين نعرف شو حيصير معنا بالآخر، وبأوروبا، ثلاث أمتار ارتفاع الثلوج والكهربا جايي. عنا بس تغني فيروز (رجعت الشتوية) بينزل القاطع لحاله» في إشارة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها.

ويتناول الفريق بشكل أساسي يوميات السوريين مع المشاكل الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية بعد 12 عاما من حرب مدمرة، تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون سوري، وأتت على الاقتصاد ومقدراته والبنى التحتية، وشردت أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها، ولا يترددون في إلقاء دعابات حول تجاربهم الشخصية وعائلاتهم، لكنهم يتفادون القضايا السياسية والدينية.