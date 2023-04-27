  • Alwasat News
Atwasat

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 07:02 مساء
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
تمثال لبوذا اكتشف بمعبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر. (وزارة السياحة والآثار المصرية)
alwasat radio

كشفت مصر عن تمثال لبوذا من العصر الروماني أثناء أعمال حفر نفذتها البعثة الأثرية البولندية الأميركية بمعبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوبي البلاد.

وقال بيان من وزارة السياحة والآثار مساء أمس الأربعاء إن البعثة المشتركة نجحت في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد مدينة برنيكي الأثرية.

عقل مشع وزهرة اللوتس ضمن تفاصيل التمثال 
ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمتراً ويمثّل بوذا، بحسب البيان، مشيرًا إلى أن التمثال يحمل جزءًا من ملابسه في يده اليسرى، كما توجد حول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، والتي تشير إلى عقله المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن الكشف له العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني.

وكانت برنيكي، من أبرز موانئ البحر الأحمر العاملة في مصر خلال العصر الروماني حيث كانت السفن تصل إليها من الهند محملة بمنتجات مثل الفلفل والأحجار شبه الكريمة والمنسوجات والعاج.

150 تابوت أثري في سقارة
وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن كنوز أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصًا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتُشف أكثر من 150 تابوتًا أثرياً يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان عن تلك الاكتشافات من قِبل الحكومة المصرية قد يكون له وزن سياسي واقتصادي يُضاف إلى القيمة العلمية لها، خصوصًا وأن مصر تسعى إلى دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري.

وإلى جانب الاكتشافات الأثرية المُعلنة، تأمل السلطات المصرية في افتتاح المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي

كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما

أرباح «سامسونغ» الفصلية في أدنى مستوى منذ 14 عاما
دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي

دراسة: موجة جفاف شديد تضرب القرن الإفريقي بسبب الاحتباس المناخي
الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة

الدوري الإسباني: عقدة رايو فايكانو تُسقط برشلونة
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو

البرازيل مستعدة لانتظار قرار أنشيلوتي حتى مايو
الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء

الرئيس البرازيلي: تحديد الطرف المحق في النزاع بين روسيا وأوكرانيا لا يفيد في شيء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية

بكين: الاتصال بين شي وزيلينسكي جرى بمبادرة أوكرانية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
معرض في لوس أنجليس يحاول تبديد النظرة النمطية لنساء الدول الإسلامية
معرض في لوس أنجليس يحاول تبديد النظرة النمطية لنساء الدول ...
وفاة الفنان السوري محمد قنوع
وفاة الفنان السوري محمد قنوع
«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة الحاكمة في سورية
«ابتسم أيها الجنرال».. مسلسل رمضاني حمل إسقاطات على العائلة ...
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته ...
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الدكتورة هنية الكاديكي أستاذة اللغة العربية بجامعة بنغازي.. وحكومة «الوحدة» تنعاها
وفاة الدكتورة هنية الكاديكي أستاذة اللغة العربية بجامعة ......
وفاة الفنان السوري محمد قنوع
وفاة الفنان السوري محمد قنوع...
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري...
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي»......
وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه
وكيل وزارة الثقافة لشؤون المسرح والفنون الجديد يتسلم مهامه...
المزيد
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر...
بعد منعه من السفر 14 عاما.. المخرج الإيراني جعفر بناهي يغادر إلى فرنسا
بعد منعه من السفر 14 عاما.. المخرج الإيراني جعفر بناهي يغادر......
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية...
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات ......
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق ......
المزيد