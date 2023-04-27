مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصر عن تمثال لبوذا من العصر الروماني أثناء أعمال حفر نفذتها البعثة الأثرية البولندية الأميركية بمعبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوبي البلاد.

وقال بيان من وزارة السياحة والآثار مساء أمس الأربعاء إن البعثة المشتركة نجحت في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد مدينة برنيكي الأثرية.

عقل مشع وزهرة اللوتس ضمن تفاصيل التمثال

ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمتراً ويمثّل بوذا، بحسب البيان، مشيرًا إلى أن التمثال يحمل جزءًا من ملابسه في يده اليسرى، كما توجد حول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه، والتي تشير إلى عقله المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن الكشف له العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني.

وكانت برنيكي، من أبرز موانئ البحر الأحمر العاملة في مصر خلال العصر الروماني حيث كانت السفن تصل إليها من الهند محملة بمنتجات مثل الفلفل والأحجار شبه الكريمة والمنسوجات والعاج.

150 تابوت أثري في سقارة

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن كنوز أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصًا منطقة سقارة غرب القاهرة حيث اكتُشف أكثر من 150 تابوتًا أثرياً يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

ويرى بعض الخبراء أن الإعلان عن تلك الاكتشافات من قِبل الحكومة المصرية قد يكون له وزن سياسي واقتصادي يُضاف إلى القيمة العلمية لها، خصوصًا وأن مصر تسعى إلى دفع قطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري.

وإلى جانب الاكتشافات الأثرية المُعلنة، تأمل السلطات المصرية في افتتاح المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة خلال العام الجاري.