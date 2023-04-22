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أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 22 أبريل 2023, 09:50 صباحا
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
فنان الرسم الساخر الكاتب عبدالرحمن أبوبكر
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الكاريكاتير حجر أساس
كثيرا ما وظفت معلومة، لعلني، استقيتها من منهل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عندما قال، فيما قال: «إن اللغة كائن حي يولد ويحيا ويموت! » ولذلك سريعا ما خطر علىّ، هذا القول، عندما قرأت أن الفنان عبدالرحمن أبوبكر يقول عن فن الكاريكاتير: «تطور هذا الفن بمرور الأيام، كأى (كائن حى) يؤثر ويتأثر. لكن وبالتدريج يبدأ فى الهبوط و(التلاشى) شيئا فشيئا، حتى أصبح جزءا (مكملا)، بعد أن كان (حجر أساس)». معني القولين قريب للغاية، وفي تقديري أنه ثمة ربط بينهما، لأن مادتي المقولتين أداتان تعليميتان، بالإضافة إلى كونهما ترشيدتين، وكلاهما يتأسسان على أنهما وسيلة للمتلقي ليتعلم.

 « فجوة» الثقة بين المتلقي والصحيفة
أما تفسيره لأسباب رأيه، مرجعه عوامل «تنطوي على (صانعي) هذا الفن ومتابعيه كذلك»، مؤسسا رأى بسبب اتساع  « فجوة» الثقة بين المتلقي والصحيفة، التي يفترض أن تعبر عنه، فوصلت الصورة باهتة، ومشوشة.

تأريخ الرسم الكاريكاتيري في مصر
هكذا وصلني رأي فنان الرسم الكاريكاتيري عبدالرحمن أبوبكر من خلال حواره مع «الدستور» باعتباره أحد فناني الكاريكاتير، وأيضا لأنه يترأس قسم الكاريكاتير بجريدة «أخبار اليوم»، ورسام أغلفه مجلة «صباح الخير» والحاصل على جائزة «منير كنعان» في فن «البورتريه الكريكاتيري» الذي قدم عنه، وعن الرسم الساخر عموما تاريخه في مصر من سنة 1915 حتى سنة 2011 كانت نبذة مختصرة، ولكنها كافية وافية، بلا إطناب أو غموض.

لقد انتبهت، بل ودهشت من موهبة السرد الأدبي في ورقته التي أشرت إليها، والتي ترتقي إلى موهبة رسوماته، ولكن خبأت دهشتي ما إن عرفت أنه تخرج في جامعة حلوان ونال ليسانس آداب، قسم إعلام، شعبة صحافة سنة 2008 بقي أن نعرف أنه الفنان عبدالرحمن أبوبكر من مواليد القاهرة يوم 8/8/1987

أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
أديب الرسم الساخر عبدالرحمن أبوبكر
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