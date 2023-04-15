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أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 15 أبريل 2023, 11:29 صباحا
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
فنام الرسم الساخر أحمد دياب
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في حوار أجرته الصحفية هند محمد علي لجريدة «صوت بلادي» التي تصدر بأميركا، عدد ديسمبر 2023، قال فنان الكاريكاتير المصري أحمد دياب: «العمل كرسام كاريكاتير يضعك تحت ضغط متواصل..» وعلى الرغم من إقراره بأنه يعرض المرء للمتاعب؛ فإنه ينصح بالاستفادة من الخبرة التي يتعلمها المرء طول الحياة. لا شك في ذلك فموهبة رسام الكاريكاتير، هي تتأكد عند تهلل الأسارير حد تفجر الضحكة من إبرازه للمحة ما تشيء؛ بل تبرز، شخصية المستهدف حد أنها لا تحتاج لذكر اسمه أو وظيفته. لقد اتضح بدرجة عبقرية في تجربة «هي الأولى من نوعها في الوطن العربي والعالم» بتوثيقه من خلال ريشته «الكاريكاتير» البارعة لعدد ٢٣ لوحة لنجوم مصريين وأفارقة، ونخبة من ضيوف الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالإضافة إلى لوحتي الزعيم جمال عبدالناصر، ونيسلون مانديلا، حيث يحتفل المهرجان بمئويتهما في هذه الدورة.

باقة المواهب الفنان أحمد دياب 
وعلى الرغم من أن الفنان أحمد دياب خريج المعهد العالي للفون المسرحية 1998، وأنه مارس مهام مهندس ديكور بدار الأوبرا المصرية لمدة 4 سنوات، وصمم ونفذ ديكورات لعدد من الأعمال المسرحية، ومارس الإخراج الصحفي لعدد من أبرز الجرائد والمجلات المصرية وأيضًا قدم مجموعة من رسوم الكاريكاتير لجرائد الوطن العربي. ويعمل حاليًا رئيسًا لقسم الكاريكاتير لجريدة روزاليوسف،

عندما تزهر الموهبة في "جامعة مواهب"
حصل على جائزة التفوق الصحفي فى الكاريكاتير عام 2013 من نقابة الصحفيين. على الرغم من ذلك كله ثمة معلومة قد لا يعرفها المأخوذون بفنه، وهي أن ألله أكرمه بـ(جامعة) حقيقية لفن الكاريكاتير احتضنته، منذ أن تعلم كيف يوظف قدميه للمشي، قبل أن يتعلم كيف يوظف أنامله ليمسك ريشة رسم قبل أن يكتب اسمه! لقد أكرمه الله بوالد فنان موهوب، أحد عباقرة الرسم الساخر المبكرين، عاصرنا عدداً منهم، كان من أبرزهم «جاهين وبهجوري وحجازي واللباد وبهجت ورجائي وإيهاب شاكر.. ودياب». دياب هو والد الفنان أحمد دياب.

 

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
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