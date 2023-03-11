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دفاعا عن الوطن.. أوكرانيون يغنون في لندن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 11:33 صباحا
دفاعا عن الوطن.. أوكرانيون يغنون في لندن
صورة التقطت في 8 مارس 2023 لأحد تدريبات الجوقة الأوكرانية في كنيسة سانت بول بوسط لندن (أ ف ب)
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وسط صمت الحضور، ترتفع أصوات نحو 130 أوكرانيا في كنيسة سانت بول الصغيرة في قلب حي كوفنت غاردن اللندني، وهم يؤدون أغنية أوبرالية لفيردي، بقيادة رئيس جوقة دار «رويال أوبرا هاوس».

ولا يمكن أن يعرف أنها المرة السادسة فحسب، أو ربما أقلّ، يغنّون معا، خصوصا أن بينهم أشخاصا ليسوا محترفين في هذا المجال.

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ويستعد هؤلاء لإحياء حفلة أوبرا في لندن في 16 مارس، مدعومين بـ45 عضوا من جوقة المؤسسة اللندنية المرموقة، بيعت كل تذاكرها منذ الآن. ويهدفون من هذه الحفلة إلى مساندة بلدهم الذي غادره كثر منهم بعد بدء الغزو الروسي قبل عام، حسب «فرانس برس».

وقالت الأوكرانية (32 عاما) إيرينا ستيبانوفا التي كانت تعيش في خاركيف بشرق أوكرانيا قبل انتقالها إلى بريطانيا في مايو 2020: «كان المعروف عن شعبنا أنه يحب الغناء، والموسيقى جزء مهم من ثقافتنا».

وأضافت الشابة التي تجاوبت مع دعوة «أوبرا رويال هاوس» للانضمام إلى الجوقة «أعتقد أننا نحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدفاع عن أوكرانيا على المستوى الثقافي».

وأوضحت مديرة التعليم في دار الأوبرا جيليان باركر أن الهدف الأساسي «كان جمع 45 مغنيا، لكنّ عدد الطلبات بلغ 360».

130 أوكرانيا 
وفي نهاية المطاف، وقع الاختيار على نحو 130 أوكرانيا من الأعمار كافةً، معظمهم من النساء كون «الرجال يقاتلون»، للمشاركة في المشروع، بعضهم محترفون، والبعض الآخر يخوض تجربته الأولى في هذا المجال.

ولاحظت باركر أن «المذهل أنه لا معرفة سابقة بينهم. إنهم مجرّد أشخاص اجتمع بعضهم مع بعض وشكلوا شركة معا من خلال الغناء».

وأضافت «في البروفة الأولى، غنّوا في ما بينهم، ورحنا نبكي ونحن واقفون هناك، لأن الصوت كان قويا جدا».

جوقة دار الأوبرا
أما قائد جوقة دار الأوبرا ويليام سبولدينغ الذي يتولى تدريبها قبل الحفلة، فأعرب عن تأثره «البالغ» بالاستماع إلى «العلاقة الخاصة بين وطن الشخص ولغته وموسيقاه».

وتوخيا لإنجاح المشروع، حرص المنظمون على تضمين برنامج الحفلة أغنيات أوبرالية «يستطيع غير المحترفين أن يؤدوها» وأخرى وطنية وشعبية أوكرانية.

وشرحت جيليان باركر قائلة: «هم يغنون أغنيات أوكرانية فيما نتولى نحن إحضار أغنيات أوبرالية». وأشار إلى أن نتيجة ذلك هي «حفلة موسيقية تكون بمنزلة تبادل حقيقي».

واعتبرت إيرينا ستيبانوفا التي كانت منضوية أساسا في جوقة في أوكرانيا أن «الغناء مع رويال أوبرا هاوس أمر رائع» لكنه «ليس سهلا، إذ أنهم محترفون جدا».

قبل أسبوع من الحفل الموسيقي الذي سيقام في دار الأوبرا، شعرت إيرينا ببعض التوتر، لكنها تنظر إلى الأمر خصوصاً على أنه تجربة فريدة لجميع الأوكرانيين».

مغنّ غير محترف
واعترف دميترو هوفوروف بأنه، كمغنّ محترف، لم يكن متحمسا للغناء مع الهواة، لكنه فوجئ، إذ أن «المستوى عالٍ جداً».

وكان هذا الشاب (22 عاما)، وأصله من تشيركاسي، كان يعيش في المملكة المتحدى قبل الغزو الروسي.

وشدّد على أن تأدية «جوقة أوكرانية أغنيات أوكرانية» مبادرة «قوية» تعبّر عن «رسالة مفادها أننا ما زلنا نقاتل، وأننا ما زلنا أقوياء، وأننا سننتصر وسيسير كل شيء على ما يرام».

وبعد «رويال أوبرا هاوس»، ستشارك أوكرانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» في مايو المقبل في ليفربول، بعدما فازت بنسخة 2022 لكنها لا تستطيع استضافة الحدث على أراضيها بسبب الحرب.

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