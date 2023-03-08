  • Alwasat News
Atwasat

الأميركية لوري هُلس أندرسون تفوز بجائزة «أستريد ليندغرين»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 02:05 مساء
الأميركية لوري هُلس أندرسون تفوز بجائزة «أستريد ليندغرين»
كتب موجهة للأطفال في العاصمة السويدية ستوكهولم، 22 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

مُنحت جائزة «أستريد ليندغرين» المرموقة لأدب الأطفال والشباب، الثلاثاء، للكاتبة الأميركية لوري هُلس أندرسون، المعروفة بأعمالها الموجهة للمراهقين والتي تعالج مواضيع مهمة كالاعتداء الجنسي.

وبسبب ما تنطوي عليه من جرأة، حُظرت كتب عدة للمؤلفة البالغة 61 عاما داخل مدارس كثيرة في ولايات أميركية، على ما ذكرت لجنة التحكيم التي تمنح هذه المكافأة، وفق «فرانس برس».

ويتناول كتابها «سبيك» (1999) الذي حظيت بفضله بشهرة واسعة، الصعوبات التي واجهتها فتاة تبلغ 13 سنة للتحدث عن حادثة اغتصاب تعرضت بها.

وأشارت لجنة التحكيم إلى أن أندرسون «تتناول بواقعية قاتمة ومشرقة في آن، أهمية الوقت والذكريات في حياة الشباب»، مضيفة أن المؤلفة «تتطرق إلى الألم والقلق والرغبة والحب والطبقة الاجتماعية والجنس بذهنية محايدة ودقة في الأسلوب».

وقالت الكاتبة في اتصال معها قبيل الاحتفال بدت فيه متفاجئة «أنا ممتنة جدا».

وبالإضافة إلى الجائزة التي يتلقاها في ستوكهولم، يحصل الفائز على خمسة ملايين كرونة سويدية (نحو 465 ألف دولار).

وكانت الكاتبة تناولت قبل ظهور حركة «مي تو»، مواضيع محظورة في كتبها من أمثال الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي كانت هي نفسها ضحية له.

- التونسي يامن المناعي يفوز بجائزة الأدب العربي في فرنسا

وتعالج أندرسون في أعمالها مواضيع أخرى بينها الاضطرابات المرتبطة بالأكل، وكيف تنتقل الصدمات النفسية من جيل إلى آخر.

وجرى تأسيس جائزة «أستريد ليندغرين» العام 2002 تخليدا لذكرى للروائية السويدي الشهيرة أستريد ليندغرين، وتتولى تمويلها الحكومة السويدية التي ترغب من خلال هذه الجائزة في أن «تضمن لكل طفل حقه في قراءة قصص جميلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير خيري - 8 مارس .. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس .. اليوم الدولي للمرأة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس القريب

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوري ومدرب المنتخب الجديد.. ولقاء تونس ...
الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي

الضاوي لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق للقدامى على هامش جلسة الحوار الرياضي
الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد

الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد
مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا

مصادر لـ«الوسط»: الجنسية تقف أمام حلم الفاضلي في تمثيل ليبيا
تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي

4 انتصارات لليبيا في رواد التنس العربي
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس».. يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس».. يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار

10 أسابيع فقط أمام المعارضة التركية لهزيمة إردوغان بعد اختيار كليتشدار
أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط

أميركا تسجل أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي خلال 64 يوما فقط
«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات

«الرقابة الإدارية» تبدأ إجراءات استلام العقود وفحص الدفعات ومتابعة المشروعات
لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق

لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق
مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»

مع مدرب جديد.. «الأخضر» يأمل تدارك ما فاته بـ«الكونفدرالية»
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية العربية

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للأهلي طرابلس والاتحاد في بطولة الأندية ...
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
8 أفلام ألمانية تشارك في الدورة الجديدة لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»
8 أفلام ألمانية تشارك في الدورة الجديدة لمهرجان «الإسماعيلية ...
علي الألفي يبدأ «حكايات اللول» بالحديث عن شيرين عبدالوهاب
علي الألفي يبدأ «حكايات اللول» بالحديث عن شيرين عبدالوهاب
«تحت الشجرة» التونسي يحصد جائزته السابعة في «فيسباكو»
«تحت الشجرة» التونسي يحصد جائزته السابعة في «فيسباكو»
رحيل الكاتب الليبي رمضان جربوع
رحيل الكاتب الليبي رمضان جربوع
إدانة أوروبية لتركيا في دعوى انتهاك خصوصية تقدمت بها ممثلة
إدانة أوروبية لتركيا في دعوى انتهاك خصوصية تقدمت بها ممثلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد...
كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة والمُدعية تجهش بالبكاء
كواليس محاكمة سعد لمجرد في باريس.. حضر بصحبة مترجمة ......
المزيد
افتتاح معرض صور إليزابيث الثانية برفقة كلابها الأربعاء
افتتاح معرض صور إليزابيث الثانية برفقة كلابها الأربعاء...
الأميركية لوري هُلس أندرسون تفوز بجائزة «أستريد ليندغرين»
الأميركية لوري هُلس أندرسون تفوز بجائزة «أستريد ليندغرين»...
الإفراج عن الفكاهي الفرنسي بيار بالماد تحت الرقابة القضائية
الإفراج عن الفكاهي الفرنسي بيار بالماد تحت الرقابة القضائية...
إدانة أوروبية لتركيا في دعوى انتهاك خصوصية تقدمت بها ممثلة
إدانة أوروبية لتركيا في دعوى انتهاك خصوصية تقدمت بها ممثلة...
رحيل الكاتب الليبي رمضان جربوع
رحيل الكاتب الليبي رمضان جربوع...
المزيد