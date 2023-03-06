غادة عبدالرازق بـ3 وجوه في رمضان المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت النجمة المصرية غادة عبدالرازق البوستر التشويقي الأول لمسلسلها الجديد «تلت التلاتة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والمكون من 15 حلقة، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

وظهرت غادة بثلاثة وجوه على بوستر العمل الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتجسد غادة خلاله أحداث ثلاث شخصيات للمرة الأولى، وفقا لبيان.

يشارك في بطولة «تلت التلاتة» أحمد مجدي ومي سليم ومصطفى درويش وليلى أحمد زاهر ومحمد القس وصلاح عبدالله.

وتعود غادة إلى الدراما التلفزيونية في رمضان بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وجيهان خليل وأحمد صفوت ومحمد شاهين ووليد فواز وأشرف عبدالغفور وأحمد خليل وخالد كمال ورحاب الجمل وهاجر عفيفي، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

- غادة عبدالرازق تشارك في رمضان بـ«تلت التلاتة»

وانتهت الفنانة المصرية أخيرا من تصوير فيلمها الجديد «جوازة بالعافية» والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية «هدى» التي تعمل في أحد البنوك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.