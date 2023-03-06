  • Alwasat News
Atwasat

غادة عبدالرازق بـ3 وجوه في رمضان المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 03:40 مساء
غادة عبدالرازق بـ3 وجوه في رمضان المقبل
بوستر مسلسل غادة عبدالرازق «تلت التلاتة» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

كشفت النجمة المصرية غادة عبدالرازق البوستر التشويقي الأول لمسلسلها الجديد «تلت التلاتة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والمكون من 15 حلقة، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

وظهرت غادة بثلاثة وجوه على بوستر العمل الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وتجسد غادة خلاله أحداث ثلاث شخصيات للمرة الأولى، وفقا لبيان.

يشارك في بطولة «تلت التلاتة» أحمد مجدي ومي سليم ومصطفى درويش وليلى أحمد زاهر ومحمد القس وصلاح عبدالله.

وتعود غادة إلى الدراما التلفزيونية في رمضان بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وجيهان خليل وأحمد صفوت ومحمد شاهين ووليد فواز وأشرف عبدالغفور وأحمد خليل وخالد كمال ورحاب الجمل وهاجر عفيفي، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

غادة عبدالرازق تشارك في رمضان بـ«تلت التلاتة»

وانتهت الفنانة المصرية أخيرا من تصوير فيلمها الجديد «جوازة بالعافية» والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية «هدى» التي تعمل في أحد البنوك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر

عبدالحميد بسيوني يصل البيضاء لتسلم مهام تدريب الأخضر
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب

رئيس اتحاد الكرة الليبي الأسبق العربي يشكو من صراخ بعض المعلقين العرب
بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً

بريطانيا: الجيش الروسي يجدّد دبابات سوفياتية عمرها 60 عاماً
تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول
كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته

موسكو بين تخليد وإدانة الزعيم السوفياتي ستالين في الذكرى الـ70 لوفاته
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رحيل مؤسس فرقة «لينيرد سكاينيرد» عن 71 عاما
رحيل مؤسس فرقة «لينيرد سكاينيرد» عن 71 عاما
«كريد 3» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«كريد 3» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
مديرة اليونسكو في العراق لدعم الثقافة والتعليم
مديرة اليونسكو في العراق لدعم الثقافة والتعليم
بعد 24 عاما.. طرح تتمة «هيستوري أوف ذي وورلد»
بعد 24 عاما.. طرح تتمة «هيستوري أوف ذي وورلد»
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية ......
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد...
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)
أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بـ«قادر أكمل» (فيديو)...
المزيد
«سولا» الجزائري يفوز بجائزة أفضل عمل أول في «فيسباكو»
«سولا» الجزائري يفوز بجائزة أفضل عمل أول في «فيسباكو»...
مؤلفو الشرائط المصورة اليابانية يخشون من سيطرة الذكاء الصناعي
مؤلفو الشرائط المصورة اليابانية يخشون من سيطرة الذكاء ......
غادة عبدالرازق بـ3 وجوه في رمضان المقبل
غادة عبدالرازق بـ3 وجوه في رمضان المقبل...
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي ......
بعد 24 عاما.. طرح تتمة «هيستوري أوف ذي وورلد»
بعد 24 عاما.. طرح تتمة «هيستوري أوف ذي وورلد»...
المزيد