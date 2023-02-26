إطلاق الصور الأولى من كواليس «أسيل» تمهيدا لعرضه

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «أسيل» الصور الأولى من كواليس العمل المكون من 15 حلقة، ويتواصل تصويره حاليا في محافظة الفيوم (جنوب غرب القاهرة)، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل رمضان.

مسلسل «أسيل» من بطولة ثراء جبيل وباسل الزارو وأحمد سلطان وسلوى محمد علي وإلهام عبدالبديع وبدرية طلبة وإسراء رخا وأحمد بلال وملك بدوي وحسن العدل وياسر صادق، من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

يسجل «أسيل» ثالث مسلسلات شركة «إيما لاين» بعدما قدمت مسلسلي «سوشيال»، بطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين وجيهان خليل وعابد عناني وعبدالعزيز مخيون وإسلام حافظ وفرح الزاهد، و«دوبامين» بطولة ريم مصطفى ومحمد كيلاني وباسل الزارو وبسنت شوقي وتيام مصطفى قمر وإسراء رخا ومروان يونس، وضيف الشرف أحمد بلال، والعملان من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتم عرضهما على قنوات «المتحدة للخدمات الإعلامية».

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يشار إلى أن ثراء جبيل تشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسلي «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، و«تحت الوصاية» بطولة منى زكي ودياب وأحمد صلاح حسني ونهى عابدين ومها نصار، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

من كواليس تصوير مسلسل «أسيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير مسلسل «أسيل» (خاص لـ بوابة الوسط)