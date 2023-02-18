الفنان الدكتور مصطفى فريد الرزاز

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

إنها ببساطة شديدة هدية من السماء مباشرة، لا يد لغير الله قادرة على منحها، ولذلك توصيف الموهوب، في اللغة الإنجليزية يبين هذا المعنى بوضوح، إنهم يقولون عن الموهوب: «He is gifted» وهكذا يصلنا المعني بأن الذي يعطي في الغياب هو القادر الحاضر، ومن غير الله قادر وحاضر في الغياب. ولعلنا لا نبتعد كثيراً في لغتنا العربية عندما نقول: «العاطي حي، والحي غني».

يقول الفنان المصري الكبير الدتكور مصطفى فريد الرزاز، في واحدة من مقابلاته التلفزيونية، إن أهله كانوا رافضين أن يكون رساماً، ولكن رغبته كانت شديدة في ممارسة الرسم وامتهانه. كانت عائلته تخشى أن يعطله الرسم عن الدراسة، ولكنه نجح وتحصل على بعثة دراسية في النرويج بجامعة أوسلو. وعن الموهبة قال: «إن الشيخين سلامة حجازي ومكاوي نالا تعليماً أزهرياً، ولكنهما تعلما الموسيقى وأبدعا فيها».

دُرر في «كناسة الدكان»

معارضه وجوائزه يصعب كثيراً ذكرها في هذا التلخيص، فالمهتم، لا يستطيع بحال من الأحوال تلخيص ما يتعين ذكره عن هذا الفنان، ولا عن أعماله الباهرة. ولو اكتفينا بآخر معارضه، وهو ما أسماه «كناسة الدكان» وهي مجموعة من لوحاته التي تركها من دون أن ينهيها تماماً.

ولكن كان للدكتور أحمد عبدالغنى أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية رأي آخر، إذ قال: «إنه معرض استثنائي، لأن صاحبه استطاع أن يجمع هذه الأعمال التى لم تعرض فى معارض سابقة، ليخلق توليفة لجميع أعماله التي ربما تختلف في الأسلوب والتقنية، وفي تقديري أن الفنان الدكتور مصطفى الرزاز هو أحد الكبار الذين أُخذت وانبهرت بسيرتهم وعلمهم، وفوق ذلك موهبتهم».

ولا أملك إلا أن أحيلكم إلى هذا الرابط الذي يذكر عنه الكثير، من خلال سيرته الذاتية، مع قناعاتي أنه هناك الأكثر مما قيل عن هذه الموهبة التي صقلها بعلم ولا بد أنه تغرب من أجله؛ إن هذا الرابط الذي يذكر الكثير عنه وعن علمه، مع قناعاتي أنه هناك الأكثر مما قيل عن هذه الموهبة التي صقلها بعلم، قد يكون ذهب من أجله إلى أبعد من الصين!