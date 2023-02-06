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أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 05:00 مساء
أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال
رجل يبحث عن ناجين بين أنقاض مبنى منهار في حلب، 6 فبراير 2023 (أ ف ب)
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طالت الأضرار الناتجة عن الزلزال العنيف الذي ضرب سورية ومصدره تركيا مواقع أثرية عدة أبرزها قلعة حلب، على ما أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية.

في مناطق سيطرة الحكومة السورية، قتل 248 شخصا على الأقل وأصيب 700 آخرون، وفق حصيلة رسمية غير نهائية. وسجلت معظم الإصابات في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحلب (شمال) وحماة (وسط)، وفق «فرانس برس».

وأفادت المديرية العامة للآثار في بيان سقوط «أجزاء من الطاحونة العثمانية داخل قلعة حلب وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية».

وسقطت كذلك «أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي» الواقع داخل القلعة، التي تضررت مداخلها وسقطت أجزاء من حجارتها «ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي».

وفي المدينة القديمة في حلب، حدثت انهيارات وتصدعات في مبان سكنية عدة متاخمة للأسوار التاريخية.

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» صورا تظهر تضرر قبة منارة الجامع الأيوبي والأضرار التي لحقت بواجهة التكية العثمانية، وأضرارا طفيفة ومتوسطة بمناطق متفرقة داخل قلعة حلب.

وتشتهر حلب بقلعتها التي تعد نموذجا للعمارة العسكرية الإسلامية في القرون الوسطى، كما بأسواقها القديمة التي تعد من أقدم الأسواق في العالم.

واجهات تاريخية
وخلال أعنف سنوات النزاع، طالت أضرار شديدة القلعة والأسواق ومباني أثرية عدة أخرى في المدينة.

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وفي محافظة حماة، كشف المسح الأولي الذي أجرته فرق الآثار عن تضرر «بعض المباني داخل قلعة المرقب» الأثرية في مدينة بانياس، وسقوط أجزاء من حجارة الجدران وكتلة من برج دائري. كذلك، سقطت واجهات تاريخية في مدينة حماة. وسقط جرف صخري بمحيط قلعة قدموس في محافظة طرطوس، وانهارت مبان سكنية في حرم القلعة.

ولا تزال فرق الآثار تقيم الأضرار، ولم تصلها معلومات دقيقة عما إذا كانت طالت أيضا مدينة تدمر الأثرية.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات قرب غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، الإثنين، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01:17 ت غ) على عمق حوالى 17:9 كيلومترا، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. وشعر سكان لبنان وقبرص أيضا بالهزة، بحسب مراسلي «فرانس برس».

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