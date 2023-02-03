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وفاة الكاتب الصحفي المصري ماجد عطية عن 95 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 02:13 مساء
وفاة الكاتب الصحفي المصري ماجد عطية عن 95 عاما
الكاتب الصحفي المصري ماجد عطية (الإنترنت)
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توفي الكاتب الصحفي المصري ماجد عطية، الخميس، عن عمر ناهز 95 عاما، وهو أحد أشهر الصحفيين الاقتصاديين، وتعلم على يده أجيال من الصحفيين.

ووسط حضور أهله وعدد من محبيه، شهدت كنيسة مارجرجس هليوبوليس بالقاهرة الصلاة على جثمانه، حسب «البوابة نيوز».

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ونعى نقيب الصحفيين المصريين، الدكتور ضياء رشوان، «ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير ماجد عطية عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الذي وافته المنية».

الصحافة الاقتصادية
ويعد عطية أحد عمالقة الصحافة الاقتصادية والشأن القبطيي، إذ قضى نحو 74 عاما في مجال الصحافة وتدرج من محرر في جريدة «الكتلة»، وتخصص في الاقتصاد وشغل عدة مناصب قيادية مهنية لا حصر لها منها جريدة الكتلة في العام ١٩٤٩.

وكان الراحل من مؤسسي الصحافة الاقتصادية في مصر من قدامى صحفيي دار الهلال، وأسهم في تأسيس صحف كثيرة منها «وطني» و«الأهالي» و«العالم اليوم» و«الراية» المصرية.

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