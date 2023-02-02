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الياباني هاروكي موراكامي ينشر أول رواية له منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 10:45 صباحا
الياباني هاروكي موراكامي ينشر أول رواية له منذ 6 سنوات
الكاتب الياباني هاروكي موراكامي في طوكيو، 22 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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ينشر الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي في 13 أبريل المقبل باليابان رواية جديدة هي الأولى له منذ ست سنوات، على ما أعلنت، الأربعاء، دار النشر اليابانية «شينتشوشا»، من دون كشف عنوان الكتاب أو موضوعه.

وردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، لم تدل دار «شينتشوشا» بأي معلومات على الفور بشأن موعد إصدار النسخ المترجمة من الرواية، مكتفية بالإشارة إلى أنها تستند إلى مخطوطات يابانية مؤلفة من 1200 صفحة، من دون تحديد عدد الصفحات النهائي فور الانتهاء من طباعة الكتاب.

ويُصنف هاروكي موراكامي (74 عاما)، باستمرار من الكتّاب الأوفر حظا لنيل جائزة نوبل للآداب في السنوات الأخيرة.

وتزخر مسيرته الأدبية المستمرة منذ أربعة عقود بنحو عشر روايات إضافة إلى مقالات أدبية. وتُرجمت أعماله إلى نحو خمسين لغة، بأسلوب يجمع بين الواقعية والخيال والعبثية.

مقتل الكومنداتور
ومن بين أشهر رواياته «يوميات طائر الزنبرك» (1994) و«كافكا على الشاطئ» (2002)، إضافة إلى «1084» (2009).

واقتُبست قصته «درايف ماي كار» (قودي سيارتي) في السينما عبر فيلم فاز بجائزة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي العام 2022.

وصدرت آخر رواية له بعنوان «مقتل الكومنداتور» سنة 2017 في اليابان.

ورغم الشعبية الواسعة لرواياته في بلده وحول العالم، فيتجنب هاروكي موراكامي الأضواء ولا يطل علنا سوى في مناسبات نادرة.

وافتُتحت مكتبة مخصصة للكاتب، تجمع كتاباته وأسطواناته، سنة 2021 في حرم جامعة «واسيدا» في طوكيو.

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