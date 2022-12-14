بعد 10 سنوات.. عمل جديد للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي

القاهرة - بوابة الوسط

حُدِّد الصيف المقبل موعدا لطرح فيلم الرسوم المتحركة الجديد للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي في دور السينما اليابانية، على ما أعلنت الشركة الموزعة لهذا العمل الذي يشكّل عودة للمؤسس المشارك لاستوديو «غيبلي» عن تقاعده بعد عشر سنوات على آخر فيلم روائي له.

وكان مخرج فيلمي «ماي نايبر توتورو» و«برنسيس مونونوكيه»، البالغ حاليا 81 عاما، والذي يُعتبر أحد أهم مخرجي الأفلام التحريكية اليابانية، أعلن بعد عرض فيلمه «ذي ويند رايزس» العام 2013 اعتزاله إخراج أفلام الرسوم المتحركة، لكنه عاد عن قراره بعد ثلاث سنوات، وفق «فرانس برس».

وسيكون 14 يوليو 2023 موعدا لبدء دور السينما اليابانية عرض الفيلم الجديد الذي كان يعمل عليه منذ ذلك الحين، وفق ما أعلنت، الثلاثاء، شركة الإنتاج اليابانية «توهو» التي نشرت على «تويتر» ملصقا للفيلم يمثّل طائرا أبيض.

سبيرتد آواي

واستُمِدَّ العنوان الياباني للفيلم الذي سبق الإعلان عنه من رواية للكاتب والصحفي الياباني جينزابورو يوشينو نُشرت العام 1937.

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وسبق أن اقتبسَ كتاب شرائط كانغا يابانية مصوّرة نُشر العام 2017 من هذه الرواية التي تعتبر من كلاسيكيات الأدب الياباني، والتي عُرف كاتبها كما ميازاكي نفسه بكونه من دعاة السلام.

وحقق ميازاكي نجاحا عالميا واسعا بفضل عدد من أفلامه على غرار «سبيرتد آواي» الذي عُرض العام 2001 وحصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، وبقي في صدارة شباك التذاكر الياباني نحو عقدين، قبل أن ينتزع المرتبة الأولى منه فيلم رسوم متحركة ياباني آخر هو «ديمن سلاير» العام 2020.

وافتتح استوديو «غيبلي» الذي أسسه ميازاكي مع المخرج الراحل إيساو تاكاهاتا متنزها شاسعا في اليابان في مطلع نوفمبر مخصصا لعالم أفلامه.