المغرب يودع الفنانة خديجة أسد

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المغربية المسرحية والممثلة خديجة أسد، التي توفيت، الأربعاء، عن عمر يناهز الـ70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

كما نعتها نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، ومؤسسة بيت الثقافة، وعدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق «سكاي نيوز عربية».

وكانت الراحلة قد نُقلت الليلة الماضية إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء قبل أن تغادرها إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب إنهاكه بالمرض.

وخديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من ثلاثين عاما، حيث أخرجا ومثلا العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية كان أشهرها السلسلة التلفزيونية «لالا فاطمة» التي أصبحت خديجة معروفة باسمها.

وكتب وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد عبر صفحته على «فيسبوك»، «ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، والتي تعد، رحمها الله، من الفنانات الكبار في الساحة الفنية والوطنية».

واعتبر الوزير أن الساحة الفنية المغربية فقدت «شخصية فنية كبيرة، سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا».