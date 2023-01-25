باريس هيلتون تعلن ولادة طفلها الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النجمة وسيدة الأعمال الأميركية، باريس هيلتون، الثلاثاء، عبر «إنستغرام» ولادة طفلها الأول.

ونشرت هيلتون صورة لطفلها مرفقة إياها برمز تعبيري لقلب باللون الأزرق، مع رسالة جاء فيها «لا كلام يمكن أن يعبر عن مدى الحب الذي نكنه لك منذ هذه اللحظة»، وفق «فرانس برس».

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الطفل هو صبي وُلد من أم بديلة.

وكانت النجمة السابقة لتلفزيون الواقع البالغة 41 عاما، قد كشفت الشهر الماضي أنها حاولت مع رجل الأعمال كارتر، زوجها منذ 2021، الإنجاب بتقنية التلقيح الصناعي خلال الجائحة.

وأوضحت لمجلة «بيبل» المتخصصة في أخبار المشاهير أن الوقت كان «مناسبا» لهذه الخطوة نظرا إلى أن العالم كان «متوقفا» في بداية أزمة «كوفيد-19».

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وفي بيان نشرته المجلة، الثلاثاء، قالت باريس هيلتون إنها وأقرباءها «يغمرهم الحب لصبينا الصغير».