المغربية شيماء بن عشا سعيدة بنجاح «فيه أمل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الممثلة المغربية الشابة شيماء بن عشا عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها الأخير في حكاية «فيه أمل» ضمن مسلسل «في كل أسبوع حكاية».

وجسدت شيماء شخصية «فرح»، ممرضة تحاول مساعدة «مريم» كارولين عزمي، في صراعها ضد مرض السرطان، وفقا لبيان.

حكاية «فيه أمل» من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي ومحمد متولى، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبدالسلام، وإنتاج مها سليم.

وتواصل شيماء حاليا الدراسة في ورشة مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال.

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وشاركت الفنانة المغربية من قبل في عدة أعمال مصرية، منها مسلسل «حلوة الدنيا سكر» بطولة هنا الزاهد وإخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل «إجازة مفتوحة» بطولة شريف منير ولقاء الخميسي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، فضلا عن الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات» إخراج مصطفى أبوسيف، و«وادي الجن» إخراج حسام الجوهري.

وتنتظر شيماء حاليا عرض فيلمها «السرب» من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال.