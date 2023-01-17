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المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 02:00 مساء
المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)
المطربة المغربية صابرينة بلفقيه (خاص لـ بوابة الوسط)
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تخطت أغنية الفنانة المغربية صابرينة بلفقيه «حبيبي انتا» حاجز المليونيّ مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «حبيبي انتا» تم طرحها على شكل فيديو كليب، وهي من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي موزاين، وتوزيع مدارا، ومن إخراج حمزة اليملاحي الذي أنجز كليب أغنيتها الأولى «ها ماما»، وفقا لبيان.

وتحكي أغنية «حبيبي انتا» قصة حب رومانسية، تتوج في الأخير بزواج وتأسيس عائلة. ولاقت هذه الأغنية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بكلمات الأغنية وألحانها، وبأداء الفنانة صابرينة بلفقيه وفكرة الكليب.

ومن جهتها صرحت صابرينة المقيمة في إسبانيا، بأنها بصدد تحضير مجموعة من الأعمال الفنية مستقبلا، متمنية أن تلقى نجاحا أكبر من سابقيها، وأن تنال كذلك استحسان المتابعين.

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ويشار إلى أن الفنانة المغربية طرحت في شهر نوفمبر الماضي أول أغنية خاصة لها في مشوارها الفني بعنوان «ها ماما» والتي حصدت بدورها نسب مشاهدات مرتفعة، وكانت من كلمات وألحان خالد سلام، ومن توزيع محمد الفتوح، في حين قام بإخراج الكليب حمزة اليملاحي.

صابرينة بلفقيه استهلت مشوارها الفني بأداء مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، منها «ماتحاسبنيش» للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وكذلك مجموعة من أغاني الراي.

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