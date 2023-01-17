  • Alwasat News
Atwasat

مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 10:20 صباحا
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
رئيس أكاديمية غونكور ديدييه دوكوان معلناً من مقر إقامة السفيرة الفرنسية في بيروت في 25 أكتوبر 2022 قائمة الروايات الأربع المتأهلة إلى المرحلة النهائية من السباق للفوز بنسخة 2022 من جائزة غونكور الأدبية المرموقة (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت أكاديمية غونكور إعادة انتخاب ديدييه دوكوان، رئيسا للأكاديمية، التي تمنح أرقى الجوائز الأدبية الفرنسية، بعدما حصد ثمانية أصوات من أصل تسعة.

وغرّدت الأكاديمية عبر «تويتر» «خلال الاجتماع العام اليوم، أُعيد انتخاب ديدييه دوكوان رئيسا بأغلبية ثمانية أصوات من أصل تسعة»، وفق «فرانس برس».

- جائزة غونكور تذهب إلى روائية فرنسية مولودة في الجزائر

وجرت عملية التصويت في مطعم «دروان» الذي يجتمع فيه أعضاء الأكاديمية منذ أكثر من قرن. ولم يُعلن اسم العضو الذي لم يصوّت لدوكوان على ما جرت العادة.

وكان دوكوان قد تعرض للانتقاد في الخريف عقب إعلان قائمة الروايات المتأهلة إلى نهائيات السباق للفوز بنسخة 2022 من الجائزة الأدبية الفرنسية.

وقبل الحدث الذي أُقيم في بيروت، نشأ جدل بعد تصريحات لوزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، المحسوب على حركة «أمل» الشيعية المتحالفة مع «حزب الله»، اتهم فيها «بعض الأدباء» المشاركين في المهرجان، من دون تحديد أسمائهم، بأنهم «من معتنقي المشاريع الصهيونية (...) وداعميها».

 إقامة الحدث في بيروت
واعتبر خمسة من أصل أعضاء اللجنة العشرة، بينهم دوكوان، أن أفضل رد على هذا التصريح هو باستكمال إقامة الحدث في بيروت، إلا أن الخمسة الآخرين رأوا أنه من الأفضل إلغاء الزيارة لبيروت احتجاجا على ما صدر عن المرتضى وإعلان أسماء المتأهلين من فرنسا.

وخلال إعلان اسم الرواية الفائزة في نوفمبر، صوت كل من الجانبين لرواية مختلفة خلال 14 جولة من التصويت.

إلا أن القاعدة التي تنص على منح رئيس الأكاديمية حق الإدلاء بصوتين في نهاية عملية التصويت، أتاحت فوز بريجيت جيرو عن روايتها «العيش سريعا» (Vivre vite) على منافسها الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي (49 عاما) الذي رُشح عن روايته «ساحر الكرملين» (Le Mage du Kremlin). ويتولّى دوكوان (77 عاما) رئاسة الأكاديمية منذ العام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة

إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز «سبتيموس» في طبعتها العاشرة
كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار

كاريكاتير حليم - مشاريع عودة الاستقرار
«الجائحة» تسهم في رواج سكاكين الطبخ اليابانية

«الجائحة» تسهم في رواج سكاكين الطبخ اليابانية
نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة

نجاة عطية لـ«بوابة الوسط»: «التقازة» خيال مستوحى من قضايا السحر والشعوذة
روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»

روبن كازان يسخر من يوفنتوس والسبب «كفاراتسخيليا»
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
مارس المقبل.. بدء تطعيم الأطفال بسن 15 شهرا ضد الجذيري المائي والتهاب الكبد الفيروسي

مارس المقبل.. بدء تطعيم الأطفال بسن 15 شهرا ضد الجذيري المائي والتهاب الكبد ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «المطاريد»
بالفيديو: إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم «المطاريد»
«أفاتار» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الخامس
«أفاتار» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع الخامس
عرض «بيت في القدس» في «روتردام السينمائي الدولي»
عرض «بيت في القدس» في «روتردام السينمائي الدولي»
عودة موسم الحفلات الراقصة في فيينا
عودة موسم الحفلات الراقصة في فيينا
وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما
وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني ......
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر ......
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما...
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في ......
المزيد
الإيطالية جينا لولوبريجيدا.. مسيرة حافلة في المجال السينمائي
الإيطالية جينا لولوبريجيدا.. مسيرة حافلة في المجال السينمائي...
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
بالفيديو: مروة نصر تطرح أغنيتها الجديدة «عايزين نتدلع»
بالفيديو: مروة نصر تطرح أغنيتها الجديدة «عايزين نتدلع»...
وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما
وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا عن 95 عاما...
عودة موسم الحفلات الراقصة في فيينا
عودة موسم الحفلات الراقصة في فيينا...
المزيد