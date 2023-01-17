مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أكاديمية غونكور إعادة انتخاب ديدييه دوكوان، رئيسا للأكاديمية، التي تمنح أرقى الجوائز الأدبية الفرنسية، بعدما حصد ثمانية أصوات من أصل تسعة.

وغرّدت الأكاديمية عبر «تويتر» «خلال الاجتماع العام اليوم، أُعيد انتخاب ديدييه دوكوان رئيسا بأغلبية ثمانية أصوات من أصل تسعة»، وفق «فرانس برس».

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وجرت عملية التصويت في مطعم «دروان» الذي يجتمع فيه أعضاء الأكاديمية منذ أكثر من قرن. ولم يُعلن اسم العضو الذي لم يصوّت لدوكوان على ما جرت العادة.

وكان دوكوان قد تعرض للانتقاد في الخريف عقب إعلان قائمة الروايات المتأهلة إلى نهائيات السباق للفوز بنسخة 2022 من الجائزة الأدبية الفرنسية.

وقبل الحدث الذي أُقيم في بيروت، نشأ جدل بعد تصريحات لوزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى، المحسوب على حركة «أمل» الشيعية المتحالفة مع «حزب الله»، اتهم فيها «بعض الأدباء» المشاركين في المهرجان، من دون تحديد أسمائهم، بأنهم «من معتنقي المشاريع الصهيونية (...) وداعميها».

إقامة الحدث في بيروت

واعتبر خمسة من أصل أعضاء اللجنة العشرة، بينهم دوكوان، أن أفضل رد على هذا التصريح هو باستكمال إقامة الحدث في بيروت، إلا أن الخمسة الآخرين رأوا أنه من الأفضل إلغاء الزيارة لبيروت احتجاجا على ما صدر عن المرتضى وإعلان أسماء المتأهلين من فرنسا.

وخلال إعلان اسم الرواية الفائزة في نوفمبر، صوت كل من الجانبين لرواية مختلفة خلال 14 جولة من التصويت.

إلا أن القاعدة التي تنص على منح رئيس الأكاديمية حق الإدلاء بصوتين في نهاية عملية التصويت، أتاحت فوز بريجيت جيرو عن روايتها «العيش سريعا» (Vivre vite) على منافسها الإيطالي السويسري جوليانو دي إمبولي (49 عاما) الذي رُشح عن روايته «ساحر الكرملين» (Le Mage du Kremlin). ويتولّى دوكوان (77 عاما) رئاسة الأكاديمية منذ العام 2020.