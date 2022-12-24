الفنان الدكتور عبدالهادي الجزار

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

ولد الفنان عبدالهادي محمد عبدالله الجزار، بحي القباري بالإسكندرية خلال شهر مارس سنة 1925، وعندما وصل المرحلة الجامعية، سنة 1944، انتقل إلى القاهرة واستقر في حي السيدة زينب بالقاهرة، وأخذه الفن التشكيلي من كلية طب جامعة القاهرة، إلى مدرسة الفنون الجميلة قسم التصوير، وتخرج فيها سنة 1950.

نال شهادة الأستاذية وهي تعادل درجة الدكتوراة، من أكاديمية الفنون الجميلة بروما سنة 1945 وتوسع في تخصصه بدراسته في تدريس الفنون الجميلة في أكاديميات ومعاهد إنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

مؤسس فن الغيبيات السردية

وظل ترتيبه الأول حينما درس الفن الجميل ليصبح من الرواد في حركة الفن المصري الحديث، متخذًا من موضوعات الصورة، مثلما تقول (ويكيبيديا الموسوعة الحرة) أسسًا «لأسرار القوى الروحية الكامنة في الغيبيات السردية بين العوام وفي قصص البطولات الشعبية، والملاحم الريفية مما أكسب لوحاته حضورًا لا ينسى لدى المتلقي».

وتضيف أيضًا أن لوحته العملاقة «السد العالى» أو «الميثاق» نجدهما بخليقتين بصورتين فذتين كونهما استطاعا اجتياز الإطار السياسي والاجتماعي إلى فضاء الفن الخالص، ولعل لوحته الشهيرة عن التوحش والهيمنة تعد من أشهر لوحاته.