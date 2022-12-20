أمبير هيرد توافق على دفع مليون دولار لجوني ديب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الممثلة أمبير هيرد، الإثنين، أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير التي تتواجه بها مع جوني ديب أمام المحاكم الأميركية، وافقت بموجبه على دفع مليون دولار لزوجها السابق.

وكتبت النجمة على «إنستغرام»، «بعد تفكير طويل، اتخذت القرار الصعب بإبرام اتفاق»، من دون أن تحدد الشروط المالية، وفق «فرانس برس».

وكانت الممثلة البالغة 36 عاما قد تقدمت بطلب استئناف الحكم الصادر بحقها في يونيو والذي نص على ضرورة أن تدفع 10 ملايين دولار لنجم فيلم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» الذي حُكم عليه أيضا بأن يدفع لها مليوني دولار.

وأضافت الممثلة «لقد اتخذت هذا القرار بعد أن فقدت الثقة في نظام العدالة الأميركي، حيث كانت شهادتي العلنية بمثابة موضوع للتسلية وأعطت وسائل التواصل الاجتماعي مادة للتداول».

رسائل معادية

ورحب فريق الدفاع عن جوني ديب (59 عاما) بإبرام هذه الاتفاقية، الإثنين.

وقال المحاميان بنجامين تشيو وكاميي فاسكيز «يسعدنا رسميا إغلاق هذا الفصل المؤلم لديب الذي أوضح خلال هذا المسار أن أولويته هي الكشف عن الحقيقة».

وأشار المحاميان إلى أن «القرار الصادر بالإجماع عن هيئة المحلفين والحكم الناتج عنه لصالح ديب ضد هيرد لا يزالان ساريي المفعول».

وأضافا أن «دفع مليون دولار - الذي تعهد ديب بالتبرع به للجمعيات الخيرية، وهو ما سيفعله بالفعل - يوضح أن هيرد تقر بخلاصات» العدالة.

- رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

- أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

وانطلقت المعركة القانونية بين الزوجين السابقين من مقالة نشرتها جريدة «واشنطن بوست» العام 2018، وصفت فيها أمبر هيرد نفسها بأنها «شخصية عامة تمثل العنف الأسري»، من دون تسمية زوجها السابق.

وتابع المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وبُثت على الهواء مباشرة، ملايين المشاهدين حول العالم، وأثارت موجة من الرسائل المعادية للممثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.