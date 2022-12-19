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الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 01:44 صباحا
الشاعر عمر الكدي يتألق في هولندا.. ويتحف جمهوره بقصيدته «منفى»
الشاعر الليبي عمر الكدي وغلاف ديوانه منفى (صفحته على فيسبوك)
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شارك الشاعر الليبي عمر الكدي، في أمسية شعرية بمدينة لاهاي في هولندا، قرأ خلالها قصيدته «منفى» التي تأتي ضمن ديوانه «منفي ومنفيون»، وهي قصيدة طويلة تحكي تجربته في المنفى.

ونشر الكدي، عبر صفحته على «فيسبوك»، جانبًا من مشاركته في الأمسية الشعرية التي عقدت في 17 ديسمبر الجاري، وحظيت بإشادة الحضور والمتابعين للشاعر القدير على موقع التواصل الاجتماعي.

- الكدي يصدر أطول قصيدة في الشعر الليبي

وفي مارس 2015، صدرت المجموعة الشعرية بعنوان «منفى» ضمن إصدارات مجلة «المستقل» الليبية في عددها السادس، وهي مجلة أسبوعية سياسية شاملة صادرة عن المُنظَّمة الليبية للصحافة وحيادية المعلومات في القاهرة.

عمر محمد الكدَيْ ولد في مدينة غريان عام 1959، بعد أن أنهى دراسته الجامعية في مجال علوم البيئة، اشتغل بتدريس مادة العلوم في عدد من المدارس الثانوية في ليبيا.

غادر الكدي ليبيا إلى هولندا في عام 1999 وحصل على فرصة الإقامة بها كلاجئ، ثم عمل في القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية، والتي غادرها مع انطلاقة ثورة فبراير 2011.

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