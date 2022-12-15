جيمس كرومويل ينتقد زعماء العالم لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الممثل الأميركي جيمس كرومويل، الأربعاء، في مونتريال من تدمير الطبيعة، داعيا إلى استفاقة عالمية لاستدراك الوضع، في وقت يشهد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي تعثرا لناحية الحضور.

ولم يحضر إلى المؤتمر الذي يُفترض أن يُفضي إلى «ميثاق سلام مع الطبيعة» حتى العام 2030، أي رئيس دولة أو حكومة باستثناء رئيس وزراء الدولة المضيفة جاستن ترودو، وفق «فرانس برس».

وحاول الممثل الذي أدى أربع مرات دور رئيس أميركي على الشاشة، التوعية على خطورة الوضع، مذكرا بأننا «نواجه حاليا انقراضا جماعيا سادسا».

الرأسمالية

وقال كرومويل الذي اشتُهر خصوصا بدوريه في فيلمي «ذي غرين مايل» و«بايب»، في مؤتمر صحفي إن «كل ما وصلنا إليه ناجم عن غباء البشر ورفضهم، خصوصا أصحاب البشرة البيضاء منهم، تحمل مسؤولية ما تسببوا به وهو الفوضى العارمة». وأضاف الممثل البالغ 82 عاما، في تصريحات عاصفة تذكر بالشخصية التي أداها في مسلسل «ساكسشن» الشهير، إن «الرأسمالية هي بمثابة سرطان انتشر من أوروبا وأصبح متداخلا حاليا في كل جانب من حياتنا في العالم أجمع».

وأعرب عن «أسف» إزاء تجاهل رؤساء الدول والحكومات هذا المؤتمر بينما شارك أكثر من مئة بينهم في مؤتمر المناخ «كوب27» الذي استضافته مصر في نوفمبر.

- مشاهير العالم يوجهون نداءً لإنقاذ الأرض

وقال كرومويل «إنه من المحزن أن يكون هنالك ضرورة لحضور ممثل إلى هنا والتطرق إلى المشاكل القائمة»، مخاطبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فضل السفر إلى قطر وحضور مباراة بلاده ضد منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة العالم في كرة القدم.

وتلقى جيمس كرومويل دعوة إلى المؤتمر من منظمة «أفاز» غير الحكومية التي نشرت إعلانا في صحف فرنسية عدة، الأربعاء، تظهر ماكرون في ملعب لكرة القدم تحول إلى أنقاض، وعنونت «لا تتلاعبوا في مسألة الانقراض».