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«الخليج العربي للنفط» تكرم أفضل طالب بجامعة ديمونتفورت البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 03:00 مساء
«الخليج العربي للنفط» تكرم أفضل طالب بجامعة ديمونتفورت البريطانية
شركة الخليج العربي تكرم مبتعثها محمد الشريف عبدالعزيز القري لحصوله على ماجستير الحوسبة الإلكترونية (فيسبوك)
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حصل الليبي محمد الشريف عبدالعزيز القري على لقب أفضل طالب في جامعة ديمونتفورت البريطانية، حسب ما أعلنت صفحة شركة الخليج العربي للنفط في «فيسبوك»، الأحد.

وقالت الشركة إن إدارة التدريب كرمت، صباح الأحد، «المستخدم محمد الشريف عبدالعزيز القري التابع لوحدة التخطيط بمنسقة الصيانة بمرسى الحريقة، بحضور أشرف منصور معتوق، عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل، وعوض كويدير، عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وبشير رشوان، مدير إدارة التدريب والتطوير، ومسئولي التدريب».

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وحصد القري الترتيب الأول ولقب أفضل طالب للعام 2021/2022 بجامعة ديمونتفورت بمدينة لستر سيتي، لحصوله على درجة الماجستير في الحوسبة الإلكترونية.

وسام وتقدير
وأشادت الشركة «بهذا التفوق والتميز لأحد مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط»، فيما قال عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية إنه «من دواعي الفخر والسرور أن يتميز أحد مستخدمي شركة المبتعثين وتمنحه جامعة ديمونتفورت بمدينة ليستر سيتي هذا الوسام والتقدير، وهذا يدل على تفانيه وإخلاصه في دراسته حتى نيل هذا الاستحقاق المشرف».

وقدمت إدارة التدريب والتطوير بالشركة للقري شهادة تقدير ودرعًا تكريمًا له.

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