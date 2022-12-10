أحمد الرباعي يتغنى بآخر ألحان الصديق مخلوف

القاهرة - بوابة الوسط

يتغنى الفنان التونسي أحمد الرباعي بآخر ألحان الفنان الراحل الصديق مخلوف عبر أغنية «أرتجف بردًا»، وهي من كلمات الشاعر الليبي خالد علي الدرسي وتوزيع خالد الكلبوسي، كما شارك في التلحين الملحن التونسي أنيس الغربي.

وسبق للفنان الراحل الصديق مخلوف أن تعاون مع الشاعر خالد علي الدرسي في أغنية «بنغازي عش النورس» حيث قام بالتلحين والغناء، كما تعاون مع عدد من الفنانين منهم الفنان الشاب الراحل أيوب الغرياني في عمل «نفترض» من كلمات سالم العالم، وجرى تصويره في لبنان، كما شارك في أوبريت «الإنسان» مع الفنان محمد عثمان وأسماء سليم، وكذلك شارك مع الفنانة صوفيا صادق ولطفي بوشناق في عمل «كان وطني».

ولد الصديق مخلوف بشارع عشرين بمدينة بنغازي، وهو من الفنانين الليبيين الذين قدموا عددا من الأعمال الغنائية منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وله عديد الأعمال الغنائية سواء كانت لحنًا أو أداءً، توفي ليل الثلاثاء 16 مارس 2021، الفنان الليبي الصديق مخلوف إثر وعكة صحية ألمت به.