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النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة «تيرنر» البريطانية المرموقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 01:35 مساء
النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة «تيرنر» البريطانية المرموقة
صاحبة معرض إلى جانب أعمال للنحاتة البريطانية فيرونيكا راين في ليفربول، 18 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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فازت النحاتة البريطانية فيرونيكا راين، الأربعاء، بجائزة تيرنر البريطانية المرموقة للفن المعاصر، عن عملين يخلّدان «جيل ويندراش» ويتناولان جائحة «كوفيد -19».

ويخلد العمل الأول تراث ودور «جيل ويندراش» الذي يشكل مهاجرين وصلوا من منطقة البحر الكاريبي ما بعد الحرب في المملكة المتحدة، ومن بينهم النحاتة البالغة 66 عاما والمولودة في جزيرة مونتسرات، وفق «فرانس برس».

ويرتبط «جيل ويندراش» بفضيحة كُشفت العام 2018، ومع أن هؤلاء المهاجرين يُفترض أن يكونوا بريطانيين، إلا أن بعضهم تلقى معاملة كما لو أنهم غير شرعيين، وكان عليهم إثبات وثائق إقاماتهم في المملكة المتحدة سنويا وإلا يُرحلون.

وتمثل المنحوتات البرونزية والرخامية الثلاث لفيرونيكا راين فاكهة استوائية مزروعة في منطقة الكاريبي.

وفازت الفنانة عن عملها «ألونغ إيه سبيكتروم» الذي يجمع قطعا من الطين والبرونز وشباك معلقة مليئة بالبذور أو المكسرات، ويتناول مواضيع الإدراك والقصص الشخصية والتأثير النفسي الذي أحدثته جائحة «كوفيد-19».

تايت ليفربول
وأشادت لجنة التحكيم بـ«الإسلوب الشخصي والشعري الذي اعتمدته الفنانة في عملها».

وبرزت في اللائحة النهائية للمرشحين كل من هيذر فيليبسون المعروفة بمنحوتتها التي تمثل حبة كرز عملاقة فوق كريما مخفوقة عليها ذبابة وطائرة مسيرة، والمصورة البريطانية إنغريد بولارد، والفنانة سين واي كين.

وهذه المرة الأولى التي لا تضم فيها لائحة المرشحين النهائية رجلا.

وللمرة الأولى منذ العام 2007، تُعرض أعمال الفنانات الأربع في صالة عرض «تايت ليفربول» حتى 19 مارس 2023.

وحصلت فيرونيكا راين على 25 ألف جنيه إسترليني (30,40 ألف دولار)، بينما نالت كلّ فنانة من لائحة الترشيحات النهائية مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (12,19 ألف دولار).

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