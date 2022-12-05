موسيقار الأجيال يلتقي بليغ والطويل في حفل القومية بالأوبرا المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية، خلال الحفل الذي يقام، الخميس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتقدم الفرقة «يا جميل ياللي هنا»، و«طير بينا يا قلبي» لمحمد فوزي، و«النهر الخالد»، و«أغدا ألقاك» لمحمد عبدالوهاب، و«أحن إليك» و«الحلوة داير شباكها» لمحمد الموجي، و«الشوق والحب»، «على الحلوة والمرة»، و«بعد إيه» لـكمال الطويل، «يا حبايبي يا غاليين»، و«مش كفاية» لفريد الأطرش، «لحن الوفاء» لرياض السنباطي، «مستنياك» لبليغ حمدي، «غريبة يا زمان» لمحمد سلطان، و«حياتك يا حبيبي» لسيد مكاوي.

الأغاني يقوم بأدائها أحمد عصام، منار سمير، يحيى عبدالحليم، غادة آدم، آيات فاروق، محمد طارق، وأحمد عفت.

يشار إلى أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست العام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي للحفاظ عليه من الاندثار.