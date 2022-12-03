إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما أشاد مغني الراب كانييه ويست بأدولف هتلر، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، المسؤولين السياسيين الأميركيين إلى التنديد علنًا بـ«معاداة السامية».

ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب، في مقر إقامته في فلوريدا، إعلاميًا معروفًا بإنكار محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، وفق «فرانس برس».

كما تأتي تصريحات «بايدن» فيما يتصاعد القلق في الولايات المتحدة من انتشار خطاب معاداة السامية، الذي تتبناه بشكل متزايد شريحة من المتطرفين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، واكتسب قوة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

- هتلر يتسبب في تعليق حساب كانييه ويست في «تويتر»

وكتب «بايدن» في تغريدة «أود أن أوضح بعض الأمور: الهولوكوست حدثت بالفعل، هتلر كان شخصًا شريرًا».. وأضاف «بدلًا من منح معاداة السامية منصة، يجب على سياسيينا أن ينددوا بها علنًا أينما وجدت»، وتابع «السكوت تواطؤ».

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي غداة تعليق شبكة «تويتر» حساب ويست، الذي غير اسمه الآن إلى يي، بعد نشره صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داوود.

كما جاءت في أعقاب مقابلة استفزازية مع الإعلامي اليميني المتطرف أليكس جونز، والمعلق السياسي نيك فوينتيس، كرر فيها ويست تأكيد «حبه» للنازيين وقال «أنا أحب هتلر».

وكان البيت الأبيض دان في وقت سابق «ترامب» لاستقباله ويست وفوينتيس في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا الأسبوع الماضي.

أصدقاء غير مدعوين

وبحسب «ترامب»، أحضر ويست معه بعضًا من أصدقائه غير المدعوين بينهم فوينتيس المعروف بآرائه العنصرية والمعادية لليهود.

وكشف ويست معاناته ومشاكله النفسية وأثارت تصرفاته الغريبة قلقًا متزايدًا، ما تسبب في انهيار علاقاته التجارية الواحدة تلك الأخرى.

وليس النجم السابق في مجالي الموسيقى والموضة الشخصية الوحيدة التي أثارت جدلًا بسبب تصريحات معادية للسامية. وأوقف نجم الدوري الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) كايري إيرفينغ عن العمل بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رابطًا لفيلم اعتُبر معاديًا للسامية، قبل أن يقدم اعتذاره في وقت لاحق.

تفوق العرق الأبيض

وزادت المخاوف إزاء انتشار خطاب الكراهية بعد قرار «إيلون ماسك» الحد من التدخل في إدارة محتوى «تويتر»، منذ اشترى المنصة الشهر الماضي.

وأشارت بيانات نشرتها «رابطة مكافحة التشهير»، الجمعة، إلى احتمال وجود أساس لتلك المخاوف، إذ ازدادت التغريدات المعادية للسامية التي تشير إلى اليهود واليهودية أكثر من 60% في الأسبوعين اللذين أعقبا استحواذ ماسك على تويتر، بموازاة ازدياد خطاب الكراهية بشكل عام، وترافق ذلك الخطاب مع ارتفاع مطرد في حوادث الكراهية الموجهة ضد اليهود.

واعتبرت «رابطة مكافحة التشهير» أن تقارير عن مضايقات وتخريب وأعمال عنف ضد اليهود بلغت ذروتها في الولايات المتحدة في 2021.

قبل عامين في 2019، شهدت الولايات المتحدة حادثتي إطلاق نار استهدفتا كنيسين في كاليفورنيا وبيتسبرغ أوقعتا قتلى.

اليمين المتطرف

وفي الحادثتين كان المهاجمون ينتمون إلى يمين متطرف ينتشر على الإنترنت ويعتنق الكراهية ضد المسلمين والسود والمهاجرين واليهود ويدعو إلى مجتمع أبيض مسيحي يقوم على الثقافة الأوروبية.

وعزز الهجومان مخاوف من أن الكراهية المعادية للسامية أصبحت على نحو متزايد نقطة تجمع المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، والذين حصلوا على تشجيع ضمني من عدم إدانة ترامب إيديولوجيتهم بشكل قاطع.

واتهم منتقدون للرئيس السابق، وبينهم الجمهورية ليز تشيني، الحزب خلال عهد ترامب بالسماح بتعزيز فكرة تفوق العرق الأبيض ومعاداة السامية.

و«بايدن» نفسه الذي يقول إنه عاد عن التقاعد للترشح للرئاسة بعد أن سمع ترامب يرفض التنديد بوضوح بتظاهرة للنازيين الجدد في شارلوتسفيل في 2017، تحدث مرات عدة ضد الإيديولوجية التي «تمزق روح» الأمة.