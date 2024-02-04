ضربات أميركية - بريطانية تستهدف 36 هدفًا للحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن، السبت، ردًا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر أدت إلى تعثر التجارة العالمية.

وأصابت الضربات «36 هدفًا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن ردًا على هجمات الحوثيين المستمرة ضد الشحن الدولي والتجاري»، وفق ما جاء في بيان للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى قدمت الدعم للضربات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ: «كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر. حددت القوات الأميركية الصواريخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وارتأت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية».

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وتشن قوات جماعة أنصار الله «الحوثيين» هجمات تستهدف السفن العابرة البحر الأحمر بتجاه موانئ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان المستمر ضد قطاع غزة.

وشكلت الولايات المتحدة الأميركية تحالفا دوليًا قالت إنه يهدف لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، ولاحقًا شنت هجمات استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في الأراضي اليمنية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2325 مجزرة ذهب ضحيتها 27 ألفا و238 شهيدا ومفقودا، منهم 12 ألف طفل وأكثر من 8 آلاف امرأة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.