4 شهداء في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم طولكرم بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطائرة مسيَّرة إسرائيلية على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان من داخل المخيم لـ«وفا»، إن طائرة مسيَّرة استهدفت مجموعة من الشبان في حارة التمام داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين، كما حاصرت مكان القصف ونشرت دوريات راجلة في محيطه.