«قامت القيامة».. يمنيون يروون لحظات الخوف ليلة ضرب الغرب مدينة الحُديدة

القاهرة - بوابة الوسط

على وقع دويّ الضربات الأميركية البريطانية على مدينة الحُديدة في غرب اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استفاقت منال فقيرة فجر الجمعة مرعوبةً وشعرت للحظة أن المعارك عادت إلى بلادها.

تروي الموظّفة البالغة 36 عامًا، لوكالة «فرانس برس» أنها كانت نائمة عندما حصلت الضربات، وتقول: «عندما سمعت أول انفجار، ارتعبت وشعرت أنني في حلم، عند الضربة الثانية أدركتُ أنه قصف، حرب. أما في المرة الثالثة فدخلت في البطانية من خوفي وهلعي». وتضيف أنها من شدّة الخوف شعرت «كأنّ قامت القيامة».

حصّة كبرى من الضربات

ومنال واحدة من سكان محافظة الحديدة الاستراتيجية المطلّة على البحر الأحمر، التي كانت لها حصّة كبرى من الضربات التي شنّتها القوات الأميركية والبريطانية فجر الجمعة على مواقع تابعة للحوثيين، ردًا على هجماتهم على سفن يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع الدولة العبرية.

وتؤكد منال «رحتُ أفكر في الأطفال والأمهات والآباء. مَن هم الذين تعرّضوا للقصف؟ في أي مكان قُصفوا؟ ... خفتُ على وطني، خفتُ على بلادي، خفت على أهلي واضطررت إلى الاتصال للاطمئنان عليهم رغم أن الوقت كان متأخرًا».

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والحديدة التي تُعد موانئها شريان حياة ملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، هي أحد المواقع التي يطلق منها المتمردون صواريخ ومسيّرات لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

السفينة «غالاكسي ليدر»

كما يحتجزون في ميناء الصليف في محافظة الحديدة السفينة «غالاكسي ليدر» المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي بعد أن خطفوها في 19 نوفمبر الماضي ورفعوا عليها أعلام اليمن وفلسطين.

يستعيد الصيدلاني عاصم محمد (33 سنة) اللحظات الأولى للضربات عندما استيقظ على أصوات انفجارات عند الساعة الثانية والنصف فجرًا وعلى بكاء طفله. ويقول الأب لثلاثة أبناء «كنا في المنزل وكان الأطفال نائمين وفي وقت القصف صحا ابني الصغير وهو يبكي خائفًا ويصرخ طمش طمش» أي مفرقعات باللغة العامية اليمنية، «وقد اعتقد أن هناك عرسًا في الحارة».

لا يتذكر الطفل البالغ ثلاثة أعوام أيامًا كانت فيها المعارك محتدمة في اليمن الذي يشهد منذ قرابة عامين تهدئة إثر هدنة أُعلنت في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.

«ليس هناك مكان نختبئ فيه... لكننا اجتمعنا في غرفة واحدة»

اندلع النزاع في اليمن في 2014. وسيطر الحوثيون على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها صنعاء. في العام التالي تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

ويضيف عاصم «ليس هناك مكان نختبئ فيه... لكننا اجتمعنا في غرفة واحدة»، مضيفًا أنه لم يكن يتوقع أن تُنفّذ الدول الغربية تهديداتها للحوثيين ظنًا منه أن التحذيرات التي وُجّهت لهم لم تكن سوى «حرب إعلامية».

وأحيت أصوات الغارات في ذهنه ذكريات الحرب الدامية التي شهدتها أفقر دول شبه الجزيرة العربية. ويقول «عندما وقعت الضربات لم نعرف أنها ستطال مواقع عسكرية فقط، اعتقدنا أنها قد تستهدف كلّ مكان كما كانت في السابق على مدى تسع سنوات».