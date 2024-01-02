اسماعيل هنية: «منفتحون» على «حكومة وطنية» في الضفة الغربية وقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء أن الحركة «منفتحة» على تشكيل «حكومة وطنية» في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هنية في خطاب متلفز «لقد تلقينا العديد من المبادرات في ما يتعلق بالوضع الداخلي (الفلسطيني)، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة»، بحسب «فرانس برس».

وأكد هنية، أنه لن يجري إطلاق الأسرى الإسرائييلين الذين أخذوا من إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي، إلا «بالشروط» التي تحددها الحركة.

أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتحدي

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن المقاومة الباسلة هي سيدة الزمان والمكان في فلسطين، لافتًا إلى أنه «في اليوم الثامن والثمانين للعدوان الصهيوني على قطاعنا الحبيب لا يزال شعبنا الفلسطيني يضرب أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتحدي، وهو يقدم نماذج أعجزت العالم وجعلته يقف احترامًا وإجلالًا أمام هذا العطاء».

وتابع هنية إن «شعبنا العظيم يستحق أسمى آيات التحية والتقدير والاحترام، بسبب الوجع الكبير الذي يعيشه من ألم النزوح والتدمير والمجازر التي تعرض لها رغم ما يواجهه من أهوال وجرائم يندى لها جبين الإنسانية يقوم بها هذا العدو الذي استباح كل شيء بمنتهى الهمجية والوحشية».

«شعبنا عصي على العدوان»

وشدد على أن الشعب راسخ العقيدة متشبع بالإيمان متمرس على المقاومة والصمود تربى على الثقة بالله والتوكل عليه واليقين بحتمية الانتصار والإعداد والمرابطة والمصابرة والاحتساب، شعب يليق به شرف الانتماء لهذه الأرض المباركة والحفاظ عليها وحماية مقدساتها.

وقال هنية «شعبنا في القدس والضفة رغم التنكيل والقمع والإرهاب والاقتحامات والإعدامات والاعتقالات التعسفية وعربدة المستوطنين وتقطيع الأوصال إلا أن الضفة ستبقى عصية شامخة ومتجددة في مقاومتها وأجيالها محتفظة بحقها في المواجهة الموحدة والشاملة مع إخوانهم في غزة وفي كل مكان».

وأضاف بالقول «نؤمن بأن إرادة الله غالبة وجبروت الاحتلال زائل، وفلسطين وغزة شاهدة على الغزاة الذين تعاقبوا على هذه الأرض فذهبوا واندثروا، وبقيت غزة شامخة، وبقي أهلها ثابتين في أرضهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء».

آخر التطورات بشأن الهدنة والأسرى

وحول آخر تطورات الموقف تجاه الهدنة وتبادل الأسرى، قال: «وفي ضوء المبادرات والعروض التي وصلت إلى قيادة الحركة عبر الإخوة في مصر وقطر، وبعد دراسة هذه الأفكار بإيجابية فإن الحركة قدمت لقطر ومصر موقفها ورؤيتها الذي ترتكز فيه على الوقف الشامل للعدوان على شعبنا وإغاثته والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة».

وأضاف أن الحركة تلقت العديد من المبادرات تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي الصادرة عن جهات وشخصيات فلسطينية وعربية حريصة على شعبنا وقضيتنا وأكدنا للجميع تمسك الحركة بوحدة الشعب والقضية وهي منفتحة على جميع المكونات الوطنية من أجل إعادة بناء المرجعية الوطنية في إطار المنظمة عبر الخيار الديمقراطي إلى جانب الاتفاق على حكومة وطنية للضفة والقطاع.

واستدرك هنية بالقول: والعمل على أساس برنامج المقاومة والثوابت وفي مقدمتها الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير. ولفت إلى أنه لن يكون هناك فوضى أو فراغ في القطاع فالأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليًا والمؤسسات الحكومية تقوم بجهودها بالإمكانات المتاحة في ظل الحرب والعدوان.

أي ترتيبات دون المقاومة وهم وسراب

وأضاف بالقول «نعمل على مدار الساعة مع الجميع من أجل أن يحصل شعبنا على احتياجاته وينعم بالحرية والاستقلال، وفي الوقت ذاته نحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه المعاناة».

وشدد على أن الدول التي شاركت وساندت هذا العدوان وخاصة الإدارة الأميركية تتحمل المسئولية الكاملة من حيث دعمها العسكري والأمني والسياسي لدولة الاحتلال، والوقوف في وجه إرادة المجتمع الدولي الذي ينادي بوقف العدوان وإنصاف شعبنا.

عام تحرير الأسرى

وختم هنية حديثه بالتأكيد على جملة من المواقف الراسخة في عقيدة الحركة، مؤكدًا أن هذا العام سيكون عام تحرير أسرانا بحول الله وقوته وهو عام تجسيد وحدة شعبنا في الداخل والخارج، مشددًا في الوقت ذاته على أن «أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب».

وأضاف: قلنا ونكرر «لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال الاحتلال»، مشددًا على أن مؤامرة التهجير لن تمر، ولا عودة عن المطالبة بتحرير جميع الأسرى.