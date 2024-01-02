  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 05:29 مساء
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني
وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو وقائد الجيش اللبناني جوزاف عون، 1 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

قدمت فرنسا 15 طنًا من المساعدات الطبية دعمًا للجيش اللبناني خلال الشهرين الأخيرين، وتعتزم زيادة التعاون الصحي من خلال برامج هيكلية، وفق ما أفاد مصدر قريب من وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو الثلاثاء في بيروت.

وتشمل المساعدات خصوصًا أدوية مضادة للالتهابات ومسكنات مخصصة للمستشفى العسكري المركزي في بيروت، والذي يستفيد العسكريون وأفراد عائلاتهم من خدماته الطبية، بحسب «فرانس برس».

وأوضح المصدر أن «مشروع تعاون طبي مشتركًا بين الخدمات الصحية في الجيشين الفرنسي واللبناني سيترجم سريعًا بتوقيع وثيقة رسمية»، متحدثًا عن برامج تدريب لمقدمي الرعاية العسكرية وتعزيز القدرات الاستيعابية.

تصعيد مستمر عند الحدود الجنوبية 
وزار لوكورنو الثلاثاء المستشفى العسكري في بيروت برفقة قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، بعدما تفقد الإثنين الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان. 

ويخشى المسؤولون اللبنانيون من اتساع رقعة المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة «حماس»، على وقع التصعيد المستمر عند الحدود الجنوبية مع قصف حزب الله أهدافًا إسرائيلية، ترد عليه إسرائيل بقصف مناطق حدودية.

-  البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش تفاديا لشغور في المؤسسة العسكرية
-  «حزب الله» يستهدف مواقع إسرائيلية ردا على العدوان على غزة وجنوب لبنان

وجاء التوتر جنوبًا ليفاقم الوضع سوءًا بعد أربع سنوات من أزمة اقتصادية خانقة لم يبق أي قطاع أو مؤسسة بمنأى عن تداعياتها. وتراجعت معها قدرة الدولة على توفير أبسط الاحتياجات. 

انهيار اقتصادي غير المسبوق
ويكافح الجيش الذي يؤدي دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي وينتشر عناصره في المناطق الحدودية شمالًا وشرقًا وجنوبًا، لتلبية الحاجات الأساسية لجنوده البالغ عددهم 80 ألفًا على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق من غذاء وأدوية وإبقاء الطبابة على مستواها، عدا عن توفير المحروقات وصيانة العتاد. واستفادت المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية من مساعدات مالية قدمتها قطر والولايات المتحدة لتحسين رواتب العسكريين. 

وأقر البرلمان اللبناني منتصف ديسمبر اقتراح قانون مدد بموجبه ولاية قائد الجيش عامًا واحدًا، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة يشهدها لبنان وتبعات الحرب في غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الخسائر الاقتصادية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على سحب بعض قواته من قطاع غزة
الخسائر الاقتصادية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على سحب بعض قواته من ...
حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تلامس الـ22 ألفا و185 شهيدا
حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تلامس الـ22 ألفا و185 شهيدا
بريطانيا تؤكد الاستعداد لتنفيذ ضربات جوية ضد الحوثي في اليمن
بريطانيا تؤكد الاستعداد لتنفيذ ضربات جوية ضد الحوثي في اليمن
«أكسيوس»: «حماس» تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب و«إسرائيل» ترفض
«أكسيوس»: «حماس» تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب و«إسرائيل» ترفض
قلق داخل «بنتاغون»: صاروخ أميركي بـ2.1 مليون دولار لمواجهة مسيّرة يمنية بـ2000 دولار
قلق داخل «بنتاغون»: صاروخ أميركي بـ2.1 مليون دولار لمواجهة مسيّرة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
المزيد
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني...
هنية: لن يجري إطلاق الأسرى الإسرائيليين إلا «بشروط» حماس
هنية: لن يجري إطلاق الأسرى الإسرائيليين إلا «بشروط» حماس...
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم ......
قلق داخل «بنتاغون»: صاروخ أميركي بـ2.1 مليون دولار لمواجهة مسيّرة يمنية بـ2000 دولار
قلق داخل «بنتاغون»: صاروخ أميركي بـ2.1 مليون دولار لمواجهة ......
«أكسيوس»: «حماس» تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب و«إسرائيل» ترفض
«أكسيوس»: «حماس» تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب و«إسرائيل» ......
المزيد