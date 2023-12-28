سانشيز يؤكد من بغداد «التزام» بلاده «باستقرار وسيادة» العراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة له إلى بغداد الخميس عن «التزام» بلاده بدعم «استقرار وسيادة» العراق، فيما التقى القوات الإسبانية الموجودة في البلد الذي يواجه كذلك تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني في بغداد إن هذا «الالتزام متجسّد بوجود القوات الإسبانية في البلاد»، حيث تنشر إسبانيا أكثر من 320 جنديًا في إطار مهمة حلف شمال الأطلنطي التي يقوها منذ مايو 2023 الجنرال الإسباني خوسيه أنطونيو أغييرو مارتينيز، والتحالف الدولي لمكافحة داعش بقيادة واشنطن ، بحسب «فرانس برس».

دعم وحدة وسيادة واستقرار العراق

وأضاف سانشيز «سوف تدعم بلادي، دائمًا بطلب من السلطات العراقية، وحدة وسيادة واستقرار العراق».

وقابل سانشيز بعد ذلك العسكريين الإسبان في قاعدة داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث شكرهم باسم المجتمع الإسباني على الجهود والتضحيات التي يقدمونها من أجل الأمن والاستقرار الدوليين.

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن «إسبانيا تظهر منذ سنوات التزامها الجاد بأمر يبدو أنه بات محطّ تساؤل في السنوات الأخيرة: تعددية الأطراف».

بدوره، قال السوداني إنه تحدّث مع سانشيز عن «دور» التحالف «في دعم جهود العراق لمواجهة داعش الإرهابية»، مضيفًا «نحن في طور إعادة ترتيب العلاقة حيث في ظل وجود قوات عراقية متمكنة فإن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي».

ويشهد العراق استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعدما عانى لعقود من الحروب والأزمات الدامية.

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وعلى الرغم من ذلك، يواجه هذا البلد النفطي الذي ترأسه حكومة مدعومة من أحزاب وتيارات موالية لإيران، تداعيات الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي انطلقت شرارتها مع هجوم شنّته حماس على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

ومنذ منتصف أكتوبر، أحصت واشنطن أكثر من مئة هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق.

«المقاومة الإسلامية في العراق»

وتبنّت معظم الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف لعدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية.

وجدّد السوداني خلال المؤتمر الصحفي «موقف الحكومة الرسمي والموقف السياسي الرافض لهذه الأعمال العدائية»، لكن شدّد على «أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من الحكومات العراقية» لوجود التحالف الدولي «ضمن إطار دعم القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة».

وناقش سانشيز كذلك خلال زيارته التبادل التجاري وأفق الاستثمار بين إسبانيا والعراق، البلد الذي يعتمد بنسبة 90% من إيراداته على النفط، حيث رافق سانشيز وفد من رؤساء الشركات الإسبانية.