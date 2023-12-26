العراق: استهداف الجانب الأميركي لمواقع عسكرية عراقية فعل عدائي واضح

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الحكومة العراقية، استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل القوات الأميركية فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه «فعل عدائي واضح»، مؤكدة أن هذه الخطوة «تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين»، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصف مواقع تستخدمها فصائل موالية لإيران في العراق.

وقالت الحكومة العراقية في بيان اليوم، إن ما حدث فجر اليوم الثلاثاء من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأميركي «تحت عنوان الرّد»، وأدى إلى «استشهاد» منتسب وإصابة 18 آخرين منهم مدنيون، «هو فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأميركي في تعزيز العلاقات مع العراق».

«خطوة تسيء للعلاقات الثنائية»

وأكد البيان أن هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، كما «تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية».

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في سياق متصل، قالت الحكومة العراقية، إنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية (..) «بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من «الدول الصديقة»، مضيفة أنه «سبق تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر».



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