  • Alwasat News
Atwasat

العراق: استهداف الجانب الأميركي لمواقع عسكرية عراقية فعل عدائي واضح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 11:12 صباحا
العراق: استهداف الجانب الأميركي لمواقع عسكرية عراقية فعل عدائي واضح
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. (الإنترنت)
alwasat radio

دانت الحكومة العراقية، استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل القوات الأميركية فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه «فعل عدائي واضح»، مؤكدة أن هذه الخطوة «تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين»، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصف مواقع تستخدمها فصائل موالية لإيران في العراق.

وقالت الحكومة العراقية في بيان اليوم، إن  ما حدث فجر اليوم الثلاثاء من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأميركي «تحت عنوان الرّد»، وأدى إلى «استشهاد» منتسب وإصابة 18 آخرين منهم مدنيون، «هو فعل عدائي واضح، وغير بنّاء، ولا يصبّ في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار، ويعمل بالضدّ مما هو معلن من رغبة الجانب الأميركي في تعزيز العلاقات مع العراق».

«خطوة تسيء للعلاقات الثنائية»
وأكد البيان أن هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، كما «تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية».

- مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي

في سياق متصل، قالت الحكومة العراقية، إنها تتعامل، عبر قواتها الأمنية (..) «بحزم إزاء قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقارّ البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من «الدول الصديقة»، مضيفة أنه «سبق تشخيص هذه الاعتداءات على أنها أعمال عدائية تمسّ بسيادة الدولة العراقية، ومن غير المقبول أن تُرتَكب وفق أي ظرف كان أو تحت أي مسمى أو مبرر».
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا

موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة

منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد
الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي

الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية

زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد

الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي

بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى الاستقلال

بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى الاستقلال
«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023
شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان قائمة «ميتشو»

شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان ...
انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)

انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)
«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023

من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف قاعدة للتحالف العسكري شمال العراق
هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف قاعدة للتحالف العسكري شمال العراق
الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض فلسطين
الرئيس الفلسطيني: أي حل سياسي يجب أن يشمل كامل أرض فلسطين
وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل
وزارة الدفاع العراقية: سنصل إلى المتورطين في قصف مطار أربيل
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق
مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية...
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة...
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المزيد
مصر تقدم مقترحا جديدا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة
مصر تقدم مقترحا جديدا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة...
العراق: استهداف الجانب الأميركي لمواقع عسكرية عراقية فعل عدائي واضح
العراق: استهداف الجانب الأميركي لمواقع عسكرية عراقية فعل ......
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة...
مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
مقتل عنصر من فصيل عراقي موالٍ لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف ......
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق
«بنتاغون»: قصفنا مواقع فصائل موالية لإيران في العراق...
المزيد