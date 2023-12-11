«القسام» تخوض معارك عنيفة في مواجهة توغلات الاحتلال بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة من «نقطة صفر» مع قوات خاصة تابعة للاحتلال وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا.

وأعلنت الكتائب في «بلاغ عسكري» أن «مقاتلي القسام تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف «TBG»، وأكد المقاومون «وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح».

دك «تل أبيب» برشقة صاروخية

كما أعلنت الكتائب «دك تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين»، واستهداف دبابتي «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» في محور شمال مدينة خان يونس كما «دكت كتائب القسام تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون».

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وتواصلت الاشتباكات الضارية وسط القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي وشمالي ووسط خان يونس، وشهد شرق مخيم البريج اشتباكات ضارية وسط قصف مدفعي إسرائيلي وصولا إلى جحر الديك جنوب غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة تخللها انفجارات بين المقاومة وجيش الاحتلال في منطقة المغراقة شمالي النصيرات.

اعترافات الاحتلال

وأعلنت «كتائب المقاومة الوطنية» الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة بمنطقة السطر الغربي في خان يونس مع قوات العدو المتمركزة بأحد المنازل بالقرب من مفترق العامودي.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة بعد ساعات من إعلانه مقتل 4 بينهم ضابطان خلال المعارك الدائرة في القطاع.

ونقلت الإذاعة العبرية عن جيش الاحتلال قوله إن 5 قتلى من الذين أعلن عنهم اليوم لقوا مصرعهم في كمين قرب فتحة نفق في خان يونس. في حين تؤكد مصادر المقاومة أن الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية ويفصح عن جزء محدود منها.