الاحتلال يعلن وفاة 5 من رهائنه في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه تأكد من وفاة خمس من الرهائن الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هارغاري: «في الأيام الأخيرة، أبلغنا عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم»، حسبما نقلته عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي جرت إعادة جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في «الأراضي المحتلة».

الاحتلال يجدد عدوانه على سكان غزة

وجدد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة صباح اليوم الجمعة لتنتهي بذلك سبعة أيام من وقف إطلاق النار بين الطرفين شهدت إطلاق رهائن وسجناء، ووصول مساعدات إنسانية إلى غزة.

ووافقت حركة حماس خلال أيام الهدنة على إطلاق 110 أشخاص كانوا محتجزين في غزة، بينهم 78 إسرائيلياً من النساء والأطفال؛ فيما أُطلق 240 فلسطينياً أيضاً من السجون الإسرائيلية.