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«وفا»: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 11:53 مساء
«وفا»: مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى بعد قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد 11 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرون، مساء اليوم الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، يضم منازل لعائلات غزاوية، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنون وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين الشهداء، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة. كما قصفت مدفعية الاحتلال «عزبة ملّين» في جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. وفي وقت لاحق، استشهد ثلاثة مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الفالوجا في مخيم جباليا.

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انهيار المنظومة الصحية في المستشفى الإندونيسي
وأعلن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، انهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم. كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط المستشفى.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 10 مواطنين على الأقل، في قصف الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة شرقا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، جنوب القطاع. كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف استهدف منازل في شارع الجلاء بمدينة غزة. وقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة جبر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها الإسعافية ما تزال محاصرة في المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط المستشفى.

وأشارت إلى وجود عدد من الشهداء والجرحى في ساحة المستشفى، على بعد حوال 30 مترا فقط، وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وخرجت كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، مساء اليوم الخميس، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها مستشفى «المعمداني» في غزة ومستشفى «الإندونيسي» في بيت لاهيا، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، وتوغل دبابات الاحتلال في محيط المستشفى الميداني الأردني.

11 ألفا و500 شهيد فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء نحو 11 ألفا و500 شهيد، منهم أكثر من 4700 طفل، و3155 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 29 ألفا.

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