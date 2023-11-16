الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات تمامًا مع قطاع غزة بسبب نفاد الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن الاتصالات «انقطعت تماما» مجددا في قطاع غزة جراء نفاد الوقود بسبب العدوان المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف عقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع في غزة، إن قطاع «غزة يعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات... وهذا بسبب عدم توفر الوقود» الذي تمنع قوات الاحتلال وصوله إلى القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على المدنيين العزل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في خرق واضح للقوانين والأعراف الدولية والقواعد الحاكمة للنظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني وإصابة ونزوح آلاف آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير كبير في العمارات السكنية والمرافق المدنية كافة بالقطاع.