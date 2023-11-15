القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات كيميائية صيف العام 2013 في سورية، وفقما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مقدمي الدعوى اليوم الأربعاء.

اتهامات بجرائم ضد الإنسانية للرئيس السوري

وأكد مصدر قضائي إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون.

وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين.