5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، ومداهمة أحد المنازل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الظهر خلال مواجهات اندلعت في الجهة الشمالية من المدينة.

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واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية في ساعات الصباح أحد منازل المواطنين في المدينة، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة من جهة حاجز تياسير العسكري، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.