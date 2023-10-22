دخول 14 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت مساء اليوم الأحد قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل ستة عشر يومًا على قطاع غزة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وتعد قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى الآن 34 شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة غزة التي كان يدخلها مئات الشاحنات المحملة بمختلف الاحتياجات يوميًا.



يأتي ذلك بعد يوم من قيام قافلة مكونة من 20 شاحنة مصرية بتفريغ مساعدات إنسانية في غزة بعد استخدام المعبر نفسه.



ويعاني قطاع غزة من حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال التي تشن عدوانًا غير مبرر على القطاع منذ أسبوعين بدعم من القوى الغربية، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين العُزَّل غالبيتهم من النساء والأطفال.