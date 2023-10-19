فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، بأن 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام حتى الآن.

وتستضيف مصر «قمة مصر الدولية للسلام» بعد غد السبت في العاصمة الإدارية حول القضية الفلسطينية، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

- العاهل الأردني يصل مصر لعقد قمة مع السيسي

- غوتيريس يدعو من القاهرة إلى وصول مساعدات «سريعة وبلا عوائق» إلى غزة

وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تقتنع بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وأضاف شكري أن الرئيس السيسي دعا إلى قمة القاهرة للسلام 2023 من أجل التوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادئ الدولية والإنسانية لخفض التصعيد وصولًا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.