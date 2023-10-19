العاهل الأردني يصل مصر لعقد قمة مع السيسي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وحطت طائرة الملك عبدالله أمام قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة، وكان في استقباله الرئيس المصري. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «زيارة قضيرة إلى مصر» يجريها الملك عبدالله الثاني «لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة».

وتأتي القمة المصرية الأردنية في وقت يدخل العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة المحاصر يومه الثالث عشر، وبعيد إلغاء قمة رباعية بين مصر والولايات المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية على وقع مجزرة القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة الذي أوقع نحو 500 شهيد.

السيسي يستقبل العاهل الأردني بقاعة كبار الزوار بمطار القاهرة، 19 أكتوبر 2023. (الرئاسة المصرية)