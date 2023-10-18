منظمة الصحة: الوضع في غزة «يخرج عن السيطرة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن الوضع في غزة «يصبح خارج السيطرة» بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال غيبريسوس عبر منصة «إكس»: «مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا»، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

وقال غوتيريس في خطاب ألقاه في بكين في منتدى «الحزام والطريق»، «أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري... لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها»، حسب الوكالة الفرنسية.

لا تبرير للعقاب الجماعي الإسرائيلي

وأكد الأمين العام أنه لا مبرر لسياسات العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني حاليا في القطاع، واصفا قصف المستشفى المعمداني في غزة، الذي أوقع مئات الشهداء، بأنه «مرعب».

وأضاف غوتيريس: «قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني».