الاحتلال الإسرائيلي يعترف بـ«أخطاء» استخباراتية أدت إلى فشل توقع عملية «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مسؤول إسرائيلي كبير، السبت، بوقوع «أخطاء» في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل عملية غير مسبوقة شنتها حركة «حماس» ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي في إحاطة صحفية ردًا على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم، «إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)». وأضاف «أعتقدنا حقًا أن حماس تعلمت الدرس» من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021، وفق «فرانس برس».

وأضاف هانغبي إن الاحتلال الإسرائيلي لم يتلق أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس من غزة.

قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن

وأطلقت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتلوا عددًا من جنود الاحتلال وأسروا آخرين، ردًا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وفي المقابل، أطلقت قوات الاحتلال عملية «السيوف الحديدية» وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي. وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي أنه قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ السبت الماضي، وقال في بيان «تم ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن» منذ السبت الماضي.

مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس» يوم السبت مقتل 9 أسرى بينهم 4 أجانب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على غزة. وقالت في بيان عبر قناتها على تليجرام «تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى».

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة «استشهاد» 2215 فلسطينيًا، بينهم 724 طفلًا و458 امرأة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السبت الماضي. وأكدت الوزارة في بيان اليوم «استشهاد 2215 مواطنًا منهم 724 طفلًا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنًا بجراح مختلفة منهم 2450 طفلًا و1536 سيدة».

وفي وقت سابق كشفت الوزارة عن وفاة 324 شخصًا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنًا منهم 126 طفلًا و88 سيدة، وأصابت 1,018 آخر بجروح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية».

وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «5544 وحدة سكنية» في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

الاحتلال يطالب سكان غزة بمغادرة منطقة شمال القطاع

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن على سكان غزة «عدم الإبطاء» في مغادرة منطقة شمال القطاع قبيل بدء الهجوم العسكري المحتمل، وهي الدعوة التي لاقت تنديدًا دوليًا وعربيًا شديدًا منذ أطلقها كيان الاحتلال.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ريتشارد هيخت، إن هناك «نافذة» للمرور الآمن إلى جنوب غزة بين الساعة 10,00 صباحًا والساعة 4,00 بعد الظهر، دون تحديد عدد الأيام التي سيبقى فيها هذا الممر متاحًا، مضيفًا «نعلم أن هذا سيستغرق بعض الوقت لكننا نوصي الناس بعدم الإبطاء».