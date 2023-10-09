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«الجهاد الإسلامي» تتبنى عملية التسلل من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 06:08 مساء
«الجهاد الإسلامي» تتبنى عملية التسلل من جنوب لبنان إلى الأراضي المحتلة
عرض عسكري لسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي. (الإنترنت)
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أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، الإثنين مسؤوليتها عن عملية تسلل من جنوب لبنان إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أفادت الأخيرة في وقت سابق عن قتلها «عددًا من المسلحين المشتبه بهم» بعد تسللهم عبر الحدود.

وأفاد التنظيم في بيان عبر تطبيق تلغرام «ضمن معركة طوفان الأقصى.. سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر اليوم في الجنوب اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة»، وفق «فرانس برس».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قتل ما وصفهم بـ«عدد من المسلحين المشتبه بهم» الذين تسللوا من لبنان، فيما تشهد الجبهة الجنوبية تصعيدًا مع حركة حماس الفلسطينية. 

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وقال جيش الاحتلال في بيان إنه في أعقاب تقرير أولي، قتل جنود عددًا من المشتبه بهم المسلحين الذين تسللوا إلى الأراضي المحتلة من الأراضي اللبنانية، وأكد البيان أن جيش الاحتلال يواصل «تمشيط المناطق» التي تتعرض «حاليًا لقصف بمروحيات الاحتلال». 

وتعرّضت أطراف منطقة عرب العرامشة الحدودية في جنوب لبنان، الإثنين، لقصف مدفعي إسرائيلي، وفق ما أفاد مسؤول محلي، وسارع حزب الله إلى نفي أي مسؤولية له عن هذه الأحداث، وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب «لا صحة للمعلومات المتداولة عن اشتباك بين عناصر المقاومة والعدو الإسرائيلي أو أي عملية تسلل إلى الداخل».

وأعلن حزب الله، أمس الأحد، إطلاق «عدد كبير من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة» على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا، فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه قصف بطائرة مسيّرة «البنية التحتية الإرهابية لحزب الله» اللبناني في المنطقة الحدودية.

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