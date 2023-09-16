الجيش السوداني يسلم الصليب الأحمر أطفالا قصر جندتهم «الدعم السريع»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش السوداني تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ٣٠ طفلا قصر، كانوا يقاتلون ضمن صفوف قوات «الدعم السريع»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الجمعة.

وجاء في البيان: «التزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، سلمت القوات المسلحة، صباح اليوم الجمعة، في أم درمان ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 طفلا من القصر دون الـ18 عاما الذين احتجزتهم القوات المسلحة السودانية في أثناء مباشرتهم القتال ضمن صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة».

ولفت البيان إلى أن «ممثلي تلك المنظمة الدولية سيتولون مسؤولية تسليمهم إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة، تمهيدا لإعادتهم لذويهم».

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يأتي ذلك مع تصاعد المواجهات بين جناحى المكون العسكرى في البلاد (الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»)، التي أتمت شهرها الخامس مع فشل مساعي التوصل لاتفاق من شأنه إنهاء النزاع، بينما يسود خرق الهدن بين الجانبين المشهد السوداني.

7500 قتيل و5 ملايين نازح منذ بدء النزاع

وحصد النزاع، الذى بدأ منتصف إبريل الماضى، نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام منظمة «أكليد» غير الحكومية، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالى عدد سكان البلاد، المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم، والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.