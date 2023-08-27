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بمشاركة 34 دولة.. انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمصر في 31 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 01:50 صباحا
بمشاركة 34 دولة.. انطلاق مناورات «النجم الساطع» بمصر في 31 أغسطس
لقطة من فيديو لتدريبات عسكرية سابقة نشره الناطق العسكري المصري، 26 أغسطس 2023. (الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية)
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أعلنت القوات المسلحة المصرية انطلاق مناورات «النجم الساطع 2023» من 31 أغسطس الجاري إلى 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف مقاتل من 34 دولة.

وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان السبت، إن هذه المناورات تستهدف «تعزيز علاقات التعاون العسكري، وبناء القدرات، لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة». ونشر الناطق عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» مقطع فيديو مصوراً تناول جوانب من تدريبات سابقة لمناورات «النجم الساطع»، وذلك لإعلان التدريب الجديد.

وحسب البيان العسكري، فإن «التدريب يُعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط»، مضيفا: «النجم الساطع تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية».

وقد شهدت أنشطة التدريب المشترك «النجم الساطع» في العام 2021 «التدريب على عمليات الإسعافات الأولية، والإخلاء الطبي الميداني للعناصر المصابة بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة والطائرات الهليكوبتر، والتدريب على مكافحة القناصة والطائرة دون طيار والعبوات الناسفة، والأسلوب الأمثل لفتح الثغرات».

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